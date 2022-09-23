https://ria.ru/20220923/donbass-1818954939.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Рубежное в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:14
2022-09-23T15:14
2022-09-23T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792555470_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_98b011f437b0d5e0cd306bfe9c796adc.jpg
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Рубежное в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.42 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рубежное
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792555470_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_8852f3f6224b16c430c926ec8c7ca7a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рубежное, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
15:14 23.09.2022 (обновлено: 15:21 23.09.2022)
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Рубежному