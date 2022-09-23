https://ria.ru/20220923/donbass-1818954939.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2022

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Рубежное в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:14

2022-09-23T15:14

2022-09-23T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

рубежное

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Рубежное в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.42 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рубежное

луганская народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рубежное, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины