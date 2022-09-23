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В ДНР семь человек погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/donbass-1818843086.html
В ДНР семь человек погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины
В ДНР семь человек погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины - РИА Новости, 23.09.2022
В ДНР семь человек погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины
Семь мирных жителей погибли, еще восемь пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:01
2022-09-23T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли, еще восемь пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 22 сентября до 08.00 23 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще восемь мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
09:01 23.09.2022
 
В ДНР семь человек погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины

Штаб обороны ДНР: семь человек погибли, восемь ранены за сутки при украинских обстрелах

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли, еще восемь пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 22 сентября до 08.00 23 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще восемь мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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