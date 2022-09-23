https://ria.ru/20220923/donbass-1818843086.html

В ДНР семь человек погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины

В ДНР семь человек погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины - РИА Новости, 23.09.2022

В ДНР семь человек погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины

Семь мирных жителей погибли, еще восемь пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T09:01

2022-09-23T09:01

2022-09-23T09:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли, еще восемь пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 22 сентября до 08.00 23 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще восемь мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины