https://ria.ru/20220923/donbass-1818843086.html
В ДНР семь человек погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины
В ДНР семь человек погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины - РИА Новости, 23.09.2022
В ДНР семь человек погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины
Семь мирных жителей погибли, еще восемь пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T09:01
2022-09-23T09:01
2022-09-23T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Семь мирных жителей погибли, еще восемь пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 22 сентября до 08.00 23 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли семь человек и еще восемь мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР семь человек погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины
Штаб обороны ДНР: семь человек погибли, восемь ранены за сутки при украинских обстрелах