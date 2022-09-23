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Володин обратился к жителям Донбасса и освобожденных территорий - РИА Новости, 23.09.2022
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Володин обратился к жителям Донбасса и освобожденных территорий
Володин обратился к жителям Донбасса и освобожденных территорий - РИА Новости, 23.09.2022
Володин обратился к жителям Донбасса и освобожденных территорий
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к жителям Донбасса: "Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим". РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:21
2022-09-23T08:28
в мире
луганская народная республика
донбасс
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к жителям Донбасса: "Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим".Он добавил, что у жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН."Мы отдаём себе отчёт в своих решениях, и нечего нас пугать", - заявил Володин.Председатель Госдумы отметил, что Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес РФ в связи с референдумами. Кроме того, Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети, добавил Володин.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20220923/politika-1818753321.html
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донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, донбасс, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , россия, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Луганская Народная Республика, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Россия, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
08:21 23.09.2022 (обновлено: 08:28 23.09.2022)
 
Володин обратился к жителям Донбасса и освобожденных территорий

Володин пообещал поддержать решение жителей освобожденных территорий войти в состав России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к жителям Донбасса: "Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим".
"Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что у жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.
"Мы отдаём себе отчёт в своих решениях, и нечего нас пугать", - заявил Володин.
Плакат с номером участковой комиссии у входа в школу в Донецке во время подготовки к референдуму о присоединении ДНР к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
00:00
В Донбассе стартует голосование за присоединение к России
Председатель Госдумы отметил, что Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес РФ в связи с референдумами. Кроме того, Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети, добавил Володин.
"ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать", - добавил председатель Госдумы.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонбассДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьРоссияГосдума РФРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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