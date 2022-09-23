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Украинские войска в Николаеве оборудовали позиции в жилых домах - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/doma-1818828473.html
Украинские войска в Николаеве оборудовали позиции в жилых домах
Украинские войска в Николаеве оборудовали позиции в жилых домах - РИА Новости, 23.09.2022
Украинские войска в Николаеве оборудовали позиции в жилых домах
Жители Николаева сообщают, что украинская армия оборудует позиции непосредственно в жилых домах, — об этом свидетельствуют фотографии, которые они передали в... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T04:10
2022-09-23T08:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Жители Николаева сообщают, что украинская армия оборудует позиции непосредственно в жилых домах, — об этом свидетельствуют фотографии, которые они передали в распоряжение РИА Новости через жителя Донецка Сергея Лебедева.Ранее он уже демонстрировал снимки, показывающие, что украинские огневые позиции располагаются в жилых кварталах рядом с домами."Жители Николаева продолжают присылать оперативные данные. На фотографиях мы видим, что расположение позиций ВСУ находится не рядом с домом, а прямо в пристройке к дому по улице Металлургов, 28. Жители дома очень обеспокоены таким соседством. Видео, которое нам прислал житель Николаева, показывает нахождение блокпостов на выезде с Варваровского моста — это юго-запад города, в сторону Одессы", — говорит Лебедев в видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости.Накануне о сложном положении в городе рассказал активист местного подполья: по его словам, на фоне провала украинского наступления николаевцы испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой, а больницы переполнены раненными под Херсоном бойцами ВСУ.В конце августа украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак: украинская армия несет большие потери в живой силе и технике, из-за чего в больницах Николаева и области не хватает койко-мест, медикаментов и запасов крови.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
04:10 23.09.2022 (обновлено: 08:58 23.09.2022)
 
Украинские войска в Николаеве оборудовали позиции в жилых домах

Украинские войска в Николаеве оборудовали позиции в многоквартирных жилых домах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкЖилой дом
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Жилой дом. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Жители Николаева сообщают, что украинская армия оборудует позиции непосредственно в жилых домах, — об этом свидетельствуют фотографии, которые они передали в распоряжение РИА Новости через жителя Донецка Сергея Лебедева.
Ранее он уже демонстрировал снимки, показывающие, что украинские огневые позиции располагаются в жилых кварталах рядом с домами.
"Жители Николаева продолжают присылать оперативные данные. На фотографиях мы видим, что расположение позиций ВСУ находится не рядом с домом, а прямо в пристройке к дому по улице Металлургов, 28. Жители дома очень обеспокоены таким соседством. Видео, которое нам прислал житель Николаева, показывает нахождение блокпостов на выезде с Варваровского моста — это юго-запад города, в сторону Одессы", — говорит Лебедев в видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости.
Накануне о сложном положении в городе рассказал активист местного подполья: по его словам, на фоне провала украинского наступления николаевцы испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой, а больницы переполнены раненными под Херсоном бойцами ВСУ.
В конце августа украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак: украинская армия несет большие потери в живой силе и технике, из-за чего в больницах Николаева и области не хватает койко-мест, медикаментов и запасов крови.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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