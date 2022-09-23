https://ria.ru/20220923/doma-1818828473.html

Украинские войска в Николаеве оборудовали позиции в жилых домах

Украинские войска в Николаеве оборудовали позиции в жилых домах - РИА Новости, 23.09.2022

Украинские войска в Николаеве оборудовали позиции в жилых домах

Жители Николаева сообщают, что украинская армия оборудует позиции непосредственно в жилых домах, — об этом свидетельствуют фотографии, которые они передали в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T04:10

2022-09-23T04:10

2022-09-23T08:58

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Жители Николаева сообщают, что украинская армия оборудует позиции непосредственно в жилых домах, — об этом свидетельствуют фотографии, которые они передали в распоряжение РИА Новости через жителя Донецка Сергея Лебедева.Ранее он уже демонстрировал снимки, показывающие, что украинские огневые позиции располагаются в жилых кварталах рядом с домами."Жители Николаева продолжают присылать оперативные данные. На фотографиях мы видим, что расположение позиций ВСУ находится не рядом с домом, а прямо в пристройке к дому по улице Металлургов, 28. Жители дома очень обеспокоены таким соседством. Видео, которое нам прислал житель Николаева, показывает нахождение блокпостов на выезде с Варваровского моста — это юго-запад города, в сторону Одессы", — говорит Лебедев в видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости.Накануне о сложном положении в городе рассказал активист местного подполья: по его словам, на фоне провала украинского наступления николаевцы испытывают серьезные проблемы с продовольствием и водой, а больницы переполнены раненными под Херсоном бойцами ВСУ.В конце августа украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак: украинская армия несет большие потери в живой силе и технике, из-за чего в больницах Николаева и области не хватает койко-мест, медикаментов и запасов крови.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220727/sumy-1805451491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина