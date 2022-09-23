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Умер драматург Борис Добродеев - РИА Новости, 23.09.2022
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Культура
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Умер драматург Борис Добродеев
Умер драматург Борис Добродеев - РИА Новости, 23.09.2022
Умер драматург Борис Добродеев
Сценарист и драматург Борис Добродеев умер на 96-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T19:44
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общество
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вгик
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сценарист и драматург Борис Добродеев умер на 96-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Добродеев родился 28 апреля 1927 года в Воронеже. В 1949 году закончил сценарный факультет ВГИКа, затем работал на студии "Венфильм" в Австрии, также был заместителем главного редактора киностудии "Мосфильм" и много лет сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов (ЛСДФ). В его фильмографии множество игровых и документальных фильмов, в частности, "Негромкое кино Бориса Барнета", "Любимое кино Сталина", "Софья Ковалевская", "Особо важное задание", "Жизнь Бетховена", "Красный дипломат", "Страницы жизни Леонида Красина", "Материнское поле", "Первый учитель".
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россия, культура, общество, кино, вгик, мосфильм
Культура, Россия, Культура, Общество, кино, ВГИК, Мосфильм
19:44 23.09.2022 (обновлено: 21:49 23.09.2022)
 
Умер драматург Борис Добродеев

Сценарист и драматург Борис Добродеев умер в 95 лет

© Союз кинематографистов РФКинодраматург Борис Добродеев
Кинодраматург Борис Добродеев
© Союз кинематографистов РФ
Кинодраматург Борис Добродеев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сценарист и драматург Борис Добродеев умер на 96-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"23 сентября 2022 года на 96-м году ушел из жизни известный драматург, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых, лауреат Ленинской премии, член Союза кинематографистов России Добродеев Борис Тихонович", — говорится в заявлении.

Добродеев родился 28 апреля 1927 года в Воронеже. В 1949 году закончил сценарный факультет ВГИКа, затем работал на студии "Венфильм" в Австрии, также был заместителем главного редактора киностудии "Мосфильм" и много лет сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов (ЛСДФ).
В его фильмографии множество игровых и документальных фильмов, в частности, "Негромкое кино Бориса Барнета", "Любимое кино Сталина", "Софья Ковалевская", "Особо важное задание", "Жизнь Бетховена", "Красный дипломат", "Страницы жизни Леонида Красина", "Материнское поле", "Первый учитель".
 
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