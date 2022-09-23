https://ria.ru/20220923/dobrodeev-1819055321.html

Умер драматург Борис Добродеев

Умер драматург Борис Добродеев - РИА Новости, 23.09.2022

Умер драматург Борис Добродеев

Сценарист и драматург Борис Добродеев умер на 96-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T19:44

2022-09-23T19:44

2022-09-23T21:49

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сценарист и драматург Борис Добродеев умер на 96-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Добродеев родился 28 апреля 1927 года в Воронеже. В 1949 году закончил сценарный факультет ВГИКа, затем работал на студии "Венфильм" в Австрии, также был заместителем главного редактора киностудии "Мосфильм" и много лет сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов (ЛСДФ). В его фильмографии множество игровых и документальных фильмов, в частности, "Негромкое кино Бориса Барнета", "Любимое кино Сталина", "Софья Ковалевская", "Особо важное задание", "Жизнь Бетховена", "Красный дипломат", "Страницы жизни Леонида Красина", "Материнское поле", "Первый учитель".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, культура, общество, кино, вгик, мосфильм