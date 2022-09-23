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В Донецке две женщины пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/dnr-1819086936.html
В Донецке две женщины пострадали из-за обстрелов ВСУ
В Донецке две женщины пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.09.2022
В Донецке две женщины пострадали из-за обстрелов ВСУ
Две женщины получили ранения из-за обстрела Донецка украинскими войсками сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T22:37
2022-09-23T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Две женщины получили ранения из-за обстрела Донецка украинскими войсками сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России. Ранее сообщалось, что в Петровском районе погиб мужчина."Кроме погибшего мужчины по улице Грановского в Петровском районе Донецка ранены ещё две мирных жительницы, 1971 и 1993 годов рождения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220923/melitopol-1819075500.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район
22:37 23.09.2022
 
В Донецке две женщины пострадали из-за обстрелов ВСУ

В Донецке две женщины были ранены из-за обстрелов ВСУ в Петровском районе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Две женщины получили ранения из-за обстрела Донецка украинскими войсками сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России. Ранее сообщалось, что в Петровском районе погиб мужчина.
"Кроме погибшего мужчины по улице Грановского в Петровском районе Донецка ранены ещё две мирных жительницы, 1971 и 1993 годов рождения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский район
 
 
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