https://ria.ru/20220923/dnr-1819086936.html

В Донецке две женщины пострадали из-за обстрелов ВСУ

В Донецке две женщины пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.09.2022

В Донецке две женщины пострадали из-за обстрелов ВСУ

Две женщины получили ранения из-за обстрела Донецка украинскими войсками сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T22:37

2022-09-23T22:37

2022-09-23T22:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Две женщины получили ранения из-за обстрела Донецка украинскими войсками сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России. Ранее сообщалось, что в Петровском районе погиб мужчина."Кроме погибшего мужчины по улице Грановского в Петровском районе Донецка ранены ещё две мирных жительницы, 1971 и 1993 годов рождения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220923/melitopol-1819075500.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район