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В Донецке две женщины пострадали из-за обстрелов ВСУ
В Донецке две женщины пострадали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.09.2022
В Донецке две женщины пострадали из-за обстрелов ВСУ
Две женщины получили ранения из-за обстрела Донецка украинскими войсками сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T22:37
2022-09-23T22:37
2022-09-23T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Две женщины получили ранения из-за обстрела Донецка украинскими войсками сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Украинские войска открыли огонь по ДНР в первый день референдума о вхождении в состав России. Ранее сообщалось, что в Петровском районе погиб мужчина."Кроме погибшего мужчины по улице Грановского в Петровском районе Донецка ранены ещё две мирных жительницы, 1971 и 1993 годов рождения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
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донецк (днр)
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район
В Донецке две женщины пострадали из-за обстрелов ВСУ
В Донецке две женщины были ранены из-за обстрелов ВСУ в Петровском районе