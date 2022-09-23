https://ria.ru/20220923/briks-1818842931.html

В БРИКС подтвердили резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма

В БРИКС подтвердили резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 23.09.2022

В БРИКС подтвердили резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма

Главы МИД стран БРИКС подтвердили приверженность резолюции генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, говорится в заявлении по итогам встречи министров... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:59

2022-09-23T08:59

2022-09-23T08:59

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 сен – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС подтвердили приверженность резолюции генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел, прошедшей на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Министры признали ежегодную резолюцию ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют разжиганию современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - говорится в заявлении.Генассамблея ООН в декабре прошлого года приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

https://ria.ru/20220923/briks-1818839537.html

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