https://ria.ru/20220923/blagoustroystvo-1818925758.html
Благоустройство возле ТПУ "Северянин-Ростокино" началось в Москве
Благоустройство возле ТПУ "Северянин-Ростокино" началось в Москве - РИА Новости, 23.09.2022
Благоустройство возле ТПУ "Северянин-Ростокино" началось в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Северянин-Ростокино" на северо-востоке... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:57
2022-09-23T13:57
2022-09-23T13:57
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Северянин-Ростокино" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры. Для жителей организованы проходы.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе дома 202А на Проспекте Мира, где раньше были гаражи, появится комфортное общественное пространство со скейтпарком, спортивной и детской площадками. Завершить основные работы по благоустройству возле ТПУ планируется в 2023 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК)
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Северянин-Ростокино" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках проекта обустроим комфортные и безопасные маршруты к станции МЦК
и выполним мероприятия по созданию инфраструктуры для автобусов. Реорганизуем территорию гаражного кооператива - там появится современный сквер для прогулок и отдыха", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры. Для жителей организованы проходы.
"В ходе благоустройства уберем под землю кабельные воздушные линии, приведем в порядок существующие тротуары и сделаем новые, заменим асфальт на проезжей части и организуем удобные парковки, площадки для детей и занятий спортом. На прилегающей к ТПУ территории установим около 200 фонарей с энергосберегающими светильниками, проведем озеленение: высадим более 150 деревьев и свыше 350 кустарников, обновим газон", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе дома 202А на Проспекте Мира, где раньше были гаражи, появится комфортное общественное пространство со скейтпарком, спортивной и детской площадками. Завершить основные работы по благоустройству возле ТПУ планируется в 2023 году.