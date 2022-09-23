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Благоустройство возле ТПУ "Северянин-Ростокино" началось в Москве - РИА Новости, 23.09.2022
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Благоустройство возле ТПУ "Северянин-Ростокино" началось в Москве
Благоустройство возле ТПУ "Северянин-Ростокино" началось в Москве - РИА Новости, 23.09.2022
Благоустройство возле ТПУ "Северянин-Ростокино" началось в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Северянин-Ростокино" на северо-востоке... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:57
2022-09-23T13:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Северянин-Ростокино" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры. Для жителей организованы проходы.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе дома 202А на Проспекте Мира, где раньше были гаражи, появится комфортное общественное пространство со скейтпарком, спортивной и детской площадками. Завершить основные работы по благоустройству возле ТПУ планируется в 2023 году.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК)
13:57 23.09.2022
 

Благоустройство возле ТПУ "Северянин-Ростокино" началось в Москве

© Telegram / Городское хозяйство Москвы ТПУ "Северянин-Ростокино" на северо-востоке Москвы
 ТПУ Северянин-Ростокино на северо-востоке Москвы
© Telegram / Городское хозяйство Москвы
ТПУ "Северянин-Ростокино" на северо-востоке Москвы
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Северянин-Ростокино" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках проекта обустроим комфортные и безопасные маршруты к станции МЦК и выполним мероприятия по созданию инфраструктуры для автобусов. Реорганизуем территорию гаражного кооператива - там появится современный сквер для прогулок и отдыха", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры. Для жителей организованы проходы.
"В ходе благоустройства уберем под землю кабельные воздушные линии, приведем в порядок существующие тротуары и сделаем новые, заменим асфальт на проезжей части и организуем удобные парковки, площадки для детей и занятий спортом. На прилегающей к ТПУ территории установим около 200 фонарей с энергосберегающими светильниками, проведем озеленение: высадим более 150 деревьев и свыше 350 кустарников, обновим газон", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе дома 202А на Проспекте Мира, где раньше были гаражи, появится комфортное общественное пространство со скейтпарком, спортивной и детской площадками. Завершить основные работы по благоустройству возле ТПУ планируется в 2023 году.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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