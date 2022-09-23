https://ria.ru/20220923/blagoustroystvo-1818925758.html

Благоустройство возле ТПУ "Северянин-Ростокино" началось в Москве

Благоустройство возле ТПУ "Северянин-Ростокино" началось в Москве - РИА Новости, 23.09.2022

Благоустройство возле ТПУ "Северянин-Ростокино" началось в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Северянин-Ростокино" на северо-востоке... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:57

2022-09-23T13:57

2022-09-23T13:57

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Северянин-Ростокино" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры. Для жителей организованы проходы.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе дома 202А на Проспекте Мира, где раньше были гаражи, появится комфортное общественное пространство со скейтпарком, спортивной и детской площадками. Завершить основные работы по благоустройству возле ТПУ планируется в 2023 году.

https://ria.ru/20220909/premiya-1815771108.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)