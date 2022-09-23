https://ria.ru/20220923/biznes-1819011682.html

Бизнес в Челябинской области получит почти пять миллиардов рублей

Бизнес в Челябинской области получит почти пять миллиардов рублей - РИА Новости, 23.09.2022

Бизнес в Челябинской области получит почти пять миллиардов рублей

Объем мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Челябинской области в 2022 году составит около 4,5 миллиарда рублей, сообщила в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:21

2022-09-23T17:21

2022-09-23T17:21

челябинская область

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челябинская область

челябинск

алексей текслер

экономика

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен – РИА Новости. Объем мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Челябинской области в 2022 году составит около 4,5 миллиарда рублей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона."Нам важно получать от предпринимателей прямой отклик, чтобы постоянно совершенствовать механизмы господдержки. Мы вместе создаем условия, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий. Малый и средний бизнес активно встроен в кооперационные цепочки с крупными промпредприятиями. Сегодняшний форум придаст определенный импульс нашему общему взаимодействию", - цитирует пресс-служба слова Текслера с форума "Бизнес Урала-2022" в Челябинске.В целом, отмечает пресс-служба, объем мер господдержки для бизнеса по итогам этого года в регионе составит порядка 4,5 млрд рублей, также в области выстроена эффективная инфраструктура господдержки малого и среднего предпринимательства.Так, в текущем году снижены ставки по УСН до минимально допустимых для обрабатывающих производств, сферы научных исследований, телекоммуникационной отрасли, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также туристической деятельности, сферы гостеприимства и развлечений, поясняет пресс-служба. Установлены нулевые ставки для сельхозтоваропроизводителей при применении ЕСХН при условии сохранения и роста численности занятых, уточняется в сообщении."Мы поступательно совершенствуем налоговое законодательство в целях увеличения рабочих мест, развития бизнеса. Чаще всего снижение фискальной нагрузки не приводит к снижению поступлений налогов, что говорит об эффективности этих решений", - пояснил Текслер.На форуме губернатор также отметил, что одной из важных инициатив, которая уже реализована в регионе и показывает хорошие результаты, стал налог на самозанятых. "Мы передаем его с регионального уровня на муниципальный, ставя задачу расширять присутствие самозанятых в экономике. И объем налога растет ежегодно. В этом году будет приближаться к 300 миллионам рублей, которые отправятся на развитие территорий", - сказал глава региона.Он также отметил, что помимо стратегических, у региона есть текущие задачи. "И мы должны обеспечить неуклонное развитие, а не просто обещать его. Хребет нашей экономики - это крупные предприятия, которые обычно растут медленнее. Поэтому залог успеха - динамичный рост малого и среднего бизнеса", - пояснил Текслер.Текслер назвал несколько направлений, которые могут наиболее динамично развиваться: это промышленный, инновационный бизнес, сельское хозяйство, IT-сектор и индустрия туризма. "Эти направления могут обеспечить динамичное развитие региона. А мы продолжим заниматься бюджетными инвестициями, вкладывать в развитие городов и создание благоприятных условий для того, чтобы жители были заинтересованы жить и работать здесь", - пояснил губернатор.Как отметил президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, в Челябинской области есть несколько точек роста. "Во-первых, точки роста – это промышленность и сельское хозяйство. То, что Алексей Леонидович Текслер предложил сделать минимальные налоги для бизнеса – это пример другим регионам. Не менее важная точка роста – туризм. Помимо промышленности - туристическая сфера малого бизнеса. Туристическая привлекательность региона будет развиваться динамично… Плюс IT-сектор. И традиционные сектора - ядерный сектор, военно-промышленный комплекс, он активно развивается. Если говорим о малом бизнесе, то многие заходят на подряды…", - сказал он журналистам.Председатель челябинского областного отделения "Опора России" Артем Артемьев добавил, что то, каким будет бизнес через 20 лет, "нам решать и готовить плацдарм уже сегодня". "Мы видим, что в первую очередь он должен быть высокотехнологичным - с высокой добавленной стоимостью. У предпринимателей должен быть высокий уровень доверия к органам власти и выстроены партнерские отношения с сотрудниками. Социальная ответственность компаний также должна играть значимую роль. Очень важно, чтобы профессия предпринимателя стала престижной. Нам необходимо изменить отношение общества и власти к бизнесу. Мы хотим, чтобы предприниматель ассоциировался с человеком, который не только зарабатывает, но и решает проблемы и преображает существующую действительность и инфраструктуру", – цитирует пресс-служба областного отделения "Опоры России" слова Артемьева.

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https://ria.ru/20220909/predpriyatiya-1815648763.html

https://ria.ru/20220826/prilozhenie-1812352126.html

https://ria.ru/20220905/podderzhka-1814639102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, челябинская область, челябинск, алексей текслер, экономика