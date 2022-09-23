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Лукашенко заявил о небывалом урожае в Белоруссии - РИА Новости, 23.09.2022
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Лукашенко заявил о небывалом урожае в Белоруссии
Лукашенко заявил о небывалом урожае в Белоруссии - РИА Новости, 23.09.2022
Лукашенко заявил о небывалом урожае в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу журналистам, что в этом году в стране будет собран "небывалый урожай". РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:39
2022-09-23T14:39
экономика
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу журналистам, что в этом году в стране будет собран "небывалый урожай".Главе государства доложили, что общий урожай зерновых с учетом кукурузы и рапса составит порядка 11,2 миллиона тонн.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не только обеспечивает себя продовольствием, но и активно поставляет на экспорт. Главное сейчас, подчеркнул он, максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы можно было обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.
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экономика, белоруссия, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко
14:39 23.09.2022
 
Лукашенко заявил о небывалом урожае в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о небывалом урожае в стране

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу журналистам, что в этом году в стране будет собран "небывалый урожай".
Главе государства доложили, что общий урожай зерновых с учетом кукурузы и рапса составит порядка 11,2 миллиона тонн.
"Небывалый урожай. Никогда такого не было. Пошевелились - и есть результат. И мы получили хороший урожай", - цитирует президента Sputnik Беларусь.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не только обеспечивает себя продовольствием, но и активно поставляет на экспорт. Главное сейчас, подчеркнул он, максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы можно было обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока Историческая память - дорога в будущее - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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ЭкономикаБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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