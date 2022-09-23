https://ria.ru/20220923/belorussiya-1818944190.html
Лукашенко заявил о небывалом урожае в Белоруссии
Лукашенко заявил о небывалом урожае в Белоруссии - РИА Новости, 23.09.2022
Лукашенко заявил о небывалом урожае в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу журналистам, что в этом году в стране будет собран "небывалый урожай". РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:39
2022-09-23T14:39
2022-09-23T14:39
экономика
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу журналистам, что в этом году в стране будет собран "небывалый урожай".Главе государства доложили, что общий урожай зерновых с учетом кукурузы и рапса составит порядка 11,2 миллиона тонн.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не только обеспечивает себя продовольствием, но и активно поставляет на экспорт. Главное сейчас, подчеркнул он, максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы можно было обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.
https://ria.ru/20220901/krizis-1813715561.html
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о небывалом урожае в Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о небывалом урожае в стране