https://ria.ru/20220923/belorussiya-1818944190.html

Лукашенко заявил о небывалом урожае в Белоруссии

Лукашенко заявил о небывалом урожае в Белоруссии - РИА Новости, 23.09.2022

Лукашенко заявил о небывалом урожае в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу журналистам, что в этом году в стране будет собран "небывалый урожай". РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:39

2022-09-23T14:39

2022-09-23T14:39

экономика

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу журналистам, что в этом году в стране будет собран "небывалый урожай".Главе государства доложили, что общий урожай зерновых с учетом кукурузы и рапса составит порядка 11,2 миллиона тонн.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не только обеспечивает себя продовольствием, но и активно поставляет на экспорт. Главное сейчас, подчеркнул он, максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы можно было обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.

https://ria.ru/20220901/krizis-1813715561.html

белоруссия

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Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, александр лукашенко