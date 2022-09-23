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Белоруссия будет реагировать на угрозы и попытки терактов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.09.2022
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Белоруссия будет реагировать на угрозы и попытки терактов, заявил Лукашенко
Белоруссия будет реагировать на угрозы и попытки терактов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.09.2022
Белоруссия будет реагировать на угрозы и попытки терактов, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:39
2022-09-23T11:39
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма."Президент подчеркнул, что в Беларуси будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма. Для этого на регулярной основе проводятся различные учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки", - передает пресс-служба белорусского лидера его слова.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
11:39 23.09.2022
 
Белоруссия будет реагировать на угрозы и попытки терактов, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия обязательно будет реагировать на угрозы и попытки терактов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма.
"Президент подчеркнул, что в Беларуси будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма. Для этого на регулярной основе проводятся различные учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки", - передает пресс-служба белорусского лидера его слова.
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 15:29
Совбез Белоруссии заявил о готовности армии дать отпор провокациям
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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