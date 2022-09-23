https://ria.ru/20220923/belorussiya-1818885694.html
Белоруссия будет реагировать на угрозы и попытки терактов, заявил Лукашенко
Белоруссия будет реагировать на угрозы и попытки терактов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.09.2022
Белоруссия будет реагировать на угрозы и попытки терактов, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:39
2022-09-23T11:39
2022-09-23T11:39
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма."Президент подчеркнул, что в Беларуси будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма. Для этого на регулярной основе проводятся различные учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки", - передает пресс-служба белорусского лидера его слова.
https://ria.ru/20220921/belorussiya-1818445211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Белоруссия будет реагировать на угрозы и попытки терактов, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия обязательно будет реагировать на угрозы и попытки терактов