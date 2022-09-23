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В Мелитополе организовали автопробег в поддержку присоединения к России - РИА Новости, 23.09.2022
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В Мелитополе организовали автопробег в поддержку присоединения к России
В Мелитополе организовали автопробег в поддержку присоединения к России - РИА Новости, 23.09.2022
В Мелитополе организовали автопробег в поддержку присоединения к России
Жители Мелитополя организовали в первый день референдума автопробег в поддержку присоединения Запорожской области к РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:11
2022-09-23T11:11
в мире
россия
запорожская область
мелитополь
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Жители Мелитополя организовали в первый день референдума автопробег в поддержку присоединения Запорожской области к РФ, передает корреспондент РИА Новости.Десятки машин с флагами России и Запорожской области выехали на улицы города и колоннами двигаются по улицам. Участники акции и водители встречных машин сигналят в знак приветствия.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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запорожская область
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в мире, россия, запорожская область, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Россия, Запорожская область, Мелитополь, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
11:11 23.09.2022
 
В Мелитополе организовали автопробег в поддержку присоединения к России

Жители Мелитополя организовали автопробег в поддержку присоединения к России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВолонтер движения "Мы вместе" раздает ленточки триколора в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России Запорожской области на улице Мелитополя
Волонтер движения Мы вместе раздает ленточки триколора в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России Запорожской области на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости
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Волонтер движения "Мы вместе" раздает ленточки триколора в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России Запорожской области на улице Мелитополя
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Жители Мелитополя организовали в первый день референдума автопробег в поддержку присоединения Запорожской области к РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки машин с флагами России и Запорожской области выехали на улицы города и колоннами двигаются по улицам. Участники акции и водители встречных машин сигналят в знак приветствия.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской Народной Республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
11:01
ВЦИОМ: 97 процентов жителей Донбасса выступили за присоединение к России
 
В миреРоссияЗапорожская областьМелитопольРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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