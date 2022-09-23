https://ria.ru/20220923/avtoprobeg-1818875326.html

В Мелитополе организовали автопробег в поддержку присоединения к России

В Мелитополе организовали автопробег в поддержку присоединения к России - РИА Новости, 23.09.2022

В Мелитополе организовали автопробег в поддержку присоединения к России

Жители Мелитополя организовали в первый день референдума автопробег в поддержку присоединения Запорожской области к РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:11

2022-09-23T11:11

2022-09-23T11:11

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россия

запорожская область

мелитополь

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Жители Мелитополя организовали в первый день референдума автопробег в поддержку присоединения Запорожской области к РФ, передает корреспондент РИА Новости.Десятки машин с флагами России и Запорожской области выехали на улицы города и колоннами двигаются по улицам. Участники акции и водители встречных машин сигналят в знак приветствия.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818872818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, запорожская область, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе