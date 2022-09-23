В Мелитополе организовали автопробег в поддержку присоединения к России
Жители Мелитополя организовали автопробег в поддержку присоединения к России
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВолонтер движения "Мы вместе" раздает ленточки триколора в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России Запорожской области на улице Мелитополя
Волонтер движения "Мы вместе" раздает ленточки триколора в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России Запорожской области на улице Мелитополя
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Жители Мелитополя организовали в первый день референдума автопробег в поддержку присоединения Запорожской области к РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки машин с флагами России и Запорожской области выехали на улицы города и колоннами двигаются по улицам. Участники акции и водители встречных машин сигналят в знак приветствия.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.