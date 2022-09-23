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В Австрии стоимость отопления вырастет в среднем на 50 процентов - РИА Новости, 23.09.2022
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В Австрии стоимость отопления вырастет в среднем на 50 процентов
В Австрии стоимость отопления вырастет в среднем на 50 процентов - РИА Новости, 23.09.2022
В Австрии стоимость отопления вырастет в среднем на 50 процентов
Счета за центральное отопление вырастут в Австрии в текущем году в среднем на 50%, это следует из сообщения газеты Kleine Zeitung. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:03
2022-09-23T21:10
экономика
александер ван дер беллен
австрия
вена
штирия
евросоюз
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ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Счета за центральное отопление вырастут в Австрии в текущем году в среднем на 50%, это следует из сообщения газеты Kleine Zeitung.По информации издания, в Вене стоимость центрального отопления "с осени подорожает вдвое". Также в текущем году цена за данную услугу для примерно 100 тысяч домохозяйств в федеральной земле Штирия вырастет на 65 процентов, пишет газета.Как заявили Kleine Zeitung в компании Kelag Energie &amp; Wärme - основного поставщика энергии в федеральной земли Каринтия - "клиенты увидят, что цена в счете 2022 года на 20–40 процентов выше, чем в 2021 году".Австрия "переживет зиму" на фоне энергетического кризиса в ЕС, но "топить, возможно, придется меньше", заявил ранее в интервью газете Kronen Zeitung президент Александер Ван дер Беллен. Глава государства добавил, что оценивает перспективы экономики страны справиться с энергетическим кризисом "с осторожным оптимизмом".Ранее лидер оппозиционной право-националистической партии FPÖ Герберт Кикль обвинил правительство Австрии в том, что оно утаивает правду от населения - республика еще долго не сможет отказаться от российской нефти и российского газа, краткосрочные планы про изменения поставок и структуры энергетического рынка - это "пожелания, это все построено на песке", сказал политик. Он добавил, что Европе на фоне отказа от российских энергоносителей грозит "самая крупная экономическая катастрофа со времен Второй мировой войны".В середине сентября в Вене и других регионах Австрии прошли массовые акции протеста, организованные профсоюзами. Их участники потребовали решительных шагов от властей в борьбе с инфляцией и ростом цен на энергоносители.
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экономика, александер ван дер беллен, австрия, вена, штирия, евросоюз
Экономика, Александер Ван дер Беллен, Австрия, Вена, Штирия, Евросоюз
21:03 23.09.2022 (обновлено: 21:10 23.09.2022)
 
В Австрии стоимость отопления вырастет в среднем на 50 процентов

В Австрии счет за центральное отопление вырастет в среднем на 50 процентов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЛюди держат руки над батареей
Люди держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Люди держат руки над батареей. Архивное фото
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ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Счета за центральное отопление вырастут в Австрии в текущем году в среднем на 50%, это следует из сообщения газеты Kleine Zeitung.
По информации издания, в Вене стоимость центрального отопления "с осени подорожает вдвое". Также в текущем году цена за данную услугу для примерно 100 тысяч домохозяйств в федеральной земле Штирия вырастет на 65 процентов, пишет газета.
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Как заявили Kleine Zeitung в компании Kelag Energie & Wärme - основного поставщика энергии в федеральной земли Каринтия - "клиенты увидят, что цена в счете 2022 года на 20–40 процентов выше, чем в 2021 году".
Австрия "переживет зиму" на фоне энергетического кризиса в ЕС, но "топить, возможно, придется меньше", заявил ранее в интервью газете Kronen Zeitung президент Александер Ван дер Беллен. Глава государства добавил, что оценивает перспективы экономики страны справиться с энергетическим кризисом "с осторожным оптимизмом".
Ранее лидер оппозиционной право-националистической партии FPÖ Герберт Кикль обвинил правительство Австрии в том, что оно утаивает правду от населения - республика еще долго не сможет отказаться от российской нефти и российского газа, краткосрочные планы про изменения поставок и структуры энергетического рынка - это "пожелания, это все построено на песке", сказал политик. Он добавил, что Европе на фоне отказа от российских энергоносителей грозит "самая крупная экономическая катастрофа со времен Второй мировой войны".
В середине сентября в Вене и других регионах Австрии прошли массовые акции протеста, организованные профсоюзами. Их участники потребовали решительных шагов от властей в борьбе с инфляцией и ростом цен на энергоносители.
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