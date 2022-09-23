https://ria.ru/20220923/amnistiya-1818909939.html

Правительство прорабатывает вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных

Правительство прорабатывает вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных - РИА Новости, 23.09.2022

Правительство прорабатывает вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных

Правительство прорабатывают вопрос возможной кредитной амнистии для граждан, призванных по частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:57

2022-09-23T12:57

2022-09-23T13:43

экономика

частичная мобилизация в россии

россия

дмитрий песков

правительство рф

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство прорабатывают вопрос возможной кредитной амнистии для граждан, призванных по частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он пояснил, что речь идет об экономическом секторе, поэтому очень важно все просчитать.Накануне депутат Госдумы от "Единой России" Мария Бутина сообщила, что депутаты уже на следующей неделе обсудят вопросы предоставления мобилизованным россиянам кредитных каникул и гарантий сохранения рабочих мест. Как уточнил, в свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, партия уже подготовила законопроект о кредитных каникулах, идут консультации с другими фракциями, ожидается отзыв правительства.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, частичная мобилизация в россии, россия, дмитрий песков, правительство рф