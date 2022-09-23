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Правительство прорабатывает вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных - РИА Новости, 23.09.2022
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Правительство прорабатывает вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных
Правительство прорабатывает вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных - РИА Новости, 23.09.2022
Правительство прорабатывает вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных
Правительство прорабатывают вопрос возможной кредитной амнистии для граждан, призванных по частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:57
2022-09-23T13:43
экономика
частичная мобилизация в россии
россия
дмитрий песков
правительство рф
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство прорабатывают вопрос возможной кредитной амнистии для граждан, призванных по частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он пояснил, что речь идет об экономическом секторе, поэтому очень важно все просчитать.Накануне депутат Госдумы от "Единой России" Мария Бутина сообщила, что депутаты уже на следующей неделе обсудят вопросы предоставления мобилизованным россиянам кредитных каникул и гарантий сохранения рабочих мест. Как уточнил, в свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, партия уже подготовила законопроект о кредитных каникулах, идут консультации с другими фракциями, ожидается отзыв правительства.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.
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экономика, частичная мобилизация в россии, россия, дмитрий песков, правительство рф
Экономика, Частичная мобилизация в России, Россия, Дмитрий Песков, Правительство РФ
12:57 23.09.2022 (обновлено: 13:43 23.09.2022)
 
Правительство прорабатывает вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных

Песков: вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных прорабатывается правительством

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата Читинского района
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата Читинского района - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата Читинского района. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство прорабатывают вопрос возможной кредитной амнистии для граждан, призванных по частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что речь идет об экономическом секторе, поэтому очень важно все просчитать.

"Пока позиция четкая не сформирована. Очевидно, что такой вопрос есть, и очевидно, что он будет прорабатываться", — добавил представитель Кремля.

Накануне депутат Госдумы от "Единой России" Мария Бутина сообщила, что депутаты уже на следующей неделе обсудят вопросы предоставления мобилизованным россиянам кредитных каникул и гарантий сохранения рабочих мест. Как уточнил, в свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, партия уже подготовила законопроект о кредитных каникулах, идут консультации с другими фракциями, ожидается отзыв правительства.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов.
 
ЭкономикаЧастичная мобилизация в РоссииРоссияДмитрий ПесковПравительство РФ
 
 
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