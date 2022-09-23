https://ria.ru/20220923/aktsiya-1819018673.html

В Пензе прошел митинг в поддержку референдумов на Донбассе

В Пензе прошел митинг в поддержку референдумов на Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022

В Пензе прошел митинг в поддержку референдумов на Донбассе

Более 6 тысяч человек в Пензе собрались на митинге-концерте в поддержку референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:38

2022-09-23T17:38

2022-09-23T17:38

в мире

россия

пенза

пензенская область

олег мельниченко

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Более 6 тысяч человек в Пензе собрались на митинге-концерте в поддержку референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России, сообщили в правительстве региона."Сегодня вместе с пензенцами вышел на митинг-концерт "Своих не бросаем!" в поддержку референдумов в республиках Донбасса, Херсонщине и Запорожской области. Горячо приветствую их воссоединение с Россией. Донецк и Луганск, Херсон и Мелитополь сегодня наконец возвращаются домой! Испытываю невероятную гордость за всех, кто пришел. Это по-настоящему исторический момент", - написал губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.По его словам, на акции собрались студенты и пенсионеры, семьи с детьми, учителя и депутаты, врачи, рабочие и бизнесмены. "Значимый день для каждого из нас. Сейчас как никогда важно быть сплоченными и сильными. На наших глазах строится будущее", - подчеркнул глава региона.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства области, число участников митинга-концерта превысило 6 тысяч человек.В пятницу, 23 сентября, на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей начались референдумы по вопросу о присоединении к РФ в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно. По данным правительства Пензенской области, в регионе также с 23 по 27 сентября проходит голосование на референдумах, где эвакуированные жители Донбасса и Украины смогут проголосовать на четырех специально организованных стационарных участках и во всех пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818856852.html

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818983162.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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