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В Пензе прошел митинг в поддержку референдумов на Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022
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В Пензе прошел митинг в поддержку референдумов на Донбассе
В Пензе прошел митинг в поддержку референдумов на Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022
В Пензе прошел митинг в поддержку референдумов на Донбассе
Более 6 тысяч человек в Пензе собрались на митинге-концерте в поддержку референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:38
2022-09-23T17:38
в мире
россия
пенза
пензенская область
олег мельниченко
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Более 6 тысяч человек в Пензе собрались на митинге-концерте в поддержку референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России, сообщили в правительстве региона."Сегодня вместе с пензенцами вышел на митинг-концерт "Своих не бросаем!" в поддержку референдумов в республиках Донбасса, Херсонщине и Запорожской области. Горячо приветствую их воссоединение с Россией. Донецк и Луганск, Херсон и Мелитополь сегодня наконец возвращаются домой! Испытываю невероятную гордость за всех, кто пришел. Это по-настоящему исторический момент", - написал губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.По его словам, на акции собрались студенты и пенсионеры, семьи с детьми, учителя и депутаты, врачи, рабочие и бизнесмены. "Значимый день для каждого из нас. Сейчас как никогда важно быть сплоченными и сильными. На наших глазах строится будущее", - подчеркнул глава региона.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства области, число участников митинга-концерта превысило 6 тысяч человек.В пятницу, 23 сентября, на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей начались референдумы по вопросу о присоединении к РФ в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно. По данным правительства Пензенской области, в регионе также с 23 по 27 сентября проходит голосование на референдумах, где эвакуированные жители Донбасса и Украины смогут проголосовать на четырех специально организованных стационарных участках и во всех пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20220923/referendum-1818856852.html
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818983162.html
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в мире, россия, пенза, пензенская область, олег мельниченко, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Россия, Пенза, Пензенская область, Олег Мельниченко, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
17:38 23.09.2022
 
В Пензе прошел митинг в поддержку референдумов на Донбассе

Более шести тысяч человек собрались в Пензе на акцию в поддержку референдумов в Донбассе

© Фото : страница Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в TelegramМитинг-концерт "Своих не бросаем!" в Пензе
Митинг-концерт Своих не бросаем! в Пензе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : страница Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в Telegram
Митинг-концерт "Своих не бросаем!" в Пензе
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Более 6 тысяч человек в Пензе собрались на митинге-концерте в поддержку референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России, сообщили в правительстве региона.
"Сегодня вместе с пензенцами вышел на митинг-концерт "Своих не бросаем!" в поддержку референдумов в республиках Донбасса, Херсонщине и Запорожской области. Горячо приветствую их воссоединение с Россией. Донецк и Луганск, Херсон и Мелитополь сегодня наконец возвращаются домой! Испытываю невероятную гордость за всех, кто пришел. Это по-настоящему исторический момент", - написал губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
LIVE: Россия: тысячи москвичей на митинге в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
16:12
Митинг-концерт "Своих не бросаем" в Москве. Прямая трансляция
По его словам, на акции собрались студенты и пенсионеры, семьи с детьми, учителя и депутаты, врачи, рабочие и бизнесмены. "Значимый день для каждого из нас. Сейчас как никогда важно быть сплоченными и сильными. На наших глазах строится будущее", - подчеркнул глава региона.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства области, число участников митинга-концерта превысило 6 тысяч человек.
В пятницу, 23 сентября, на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей начались референдумы по вопросу о присоединении к РФ в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно. По данным правительства Пензенской области, в регионе также с 23 по 27 сентября проходит голосование на референдумах, где эвакуированные жители Донбасса и Украины смогут проголосовать на четырех специально организованных стационарных участках и во всех пунктах временного размещения.
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В миреРоссияПензаПензенская областьОлег МельниченкоХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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