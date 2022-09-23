В Пензе прошел митинг в поддержку референдумов на Донбассе
Более шести тысяч человек собрались в Пензе на акцию в поддержку референдумов в Донбассе
© Фото : страница Губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в TelegramМитинг-концерт "Своих не бросаем!" в Пензе
Митинг-концерт "Своих не бросаем!" в Пензе
САРАТОВ, 23 сен - РИА Новости. Более 6 тысяч человек в Пензе собрались на митинге-концерте в поддержку референдумов в Донецкой и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России, сообщили в правительстве региона.
"Сегодня вместе с пензенцами вышел на митинг-концерт "Своих не бросаем!" в поддержку референдумов в республиках Донбасса, Херсонщине и Запорожской области. Горячо приветствую их воссоединение с Россией. Донецк и Луганск, Херсон и Мелитополь сегодня наконец возвращаются домой! Испытываю невероятную гордость за всех, кто пришел. Это по-настоящему исторический момент", - написал губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
По его словам, на акции собрались студенты и пенсионеры, семьи с детьми, учителя и депутаты, врачи, рабочие и бизнесмены. "Значимый день для каждого из нас. Сейчас как никогда важно быть сплоченными и сильными. На наших глазах строится будущее", - подчеркнул глава региона.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства области, число участников митинга-концерта превысило 6 тысяч человек.
В пятницу, 23 сентября, на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей начались референдумы по вопросу о присоединении к РФ в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно. По данным правительства Пензенской области, в регионе также с 23 по 27 сентября проходит голосование на референдумах, где эвакуированные жители Донбасса и Украины смогут проголосовать на четырех специально организованных стационарных участках и во всех пунктах временного размещения.