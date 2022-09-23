https://ria.ru/20220923/aktivy-1818840938.html

Краснов сравнил аресты российских активов с действиями пиратов

Краснов сравнил аресты российских активов с действиями пиратов - РИА Новости, 23.09.2022

Краснов сравнил аресты российских активов с действиями пиратов

Зарубежные страны, используя волюнтаристский подход при замораживании российских активов, действуют как средневековые пираты, заявил генеральный прокурор РФ... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:38

2022-09-23T08:38

2022-09-23T08:38

россия

шос

астана

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343173_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_0f8a900c2e79b18dc5c16da07319c23f.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Зарубежные страны, используя волюнтаристский подход при замораживании российских активов, действуют как средневековые пираты, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."В целом же волюнтаристский подход ряда стран к заморозке российских активов для нас является индикатором их отношения к правовым институтам, которые, как нам всегда казалось, незыблемы. Теперь мы хорошо видим, каково истинное лицо государств, называющих себя правовыми, а фактически действующих как средневековые пираты. Видимо, еще сильны воспоминания о былом величии Ост-Индской компании", - сказал Краснов на встрече с коллегами из стран ШОС в Астане."И здесь важно подчеркнуть, что с подобными вызовами может столкнуться каждая страна, проводящая независимую политику", - добавил он

https://ria.ru/20220923/arest-1818840005.html

россия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, шос, астана, игорь краснов, генеральная прокуратура рф