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Краснов сравнил аресты российских активов с действиями пиратов - РИА Новости, 23.09.2022
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Краснов сравнил аресты российских активов с действиями пиратов
Краснов сравнил аресты российских активов с действиями пиратов - РИА Новости, 23.09.2022
Краснов сравнил аресты российских активов с действиями пиратов
Зарубежные страны, используя волюнтаристский подход при замораживании российских активов, действуют как средневековые пираты, заявил генеральный прокурор РФ... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:38
2022-09-23T08:38
россия
шос
астана
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Зарубежные страны, используя волюнтаристский подход при замораживании российских активов, действуют как средневековые пираты, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."В целом же волюнтаристский подход ряда стран к заморозке российских активов для нас является индикатором их отношения к правовым институтам, которые, как нам всегда казалось, незыблемы. Теперь мы хорошо видим, каково истинное лицо государств, называющих себя правовыми, а фактически действующих как средневековые пираты. Видимо, еще сильны воспоминания о былом величии Ост-Индской компании", - сказал Краснов&nbsp; на встрече с коллегами из стран ШОС в Астане."И здесь важно подчеркнуть, что с подобными вызовами может столкнуться каждая страна, проводящая независимую политику", - добавил он
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россия, шос, астана, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, ШОС, Астана, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
08:38 23.09.2022
 
Краснов сравнил аресты российских активов с действиями пиратов

Краснов сравнил аресты российских активов за рубежом с действиями средневековых пиратов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Зарубежные страны, используя волюнтаристский подход при замораживании российских активов, действуют как средневековые пираты, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"В целом же волюнтаристский подход ряда стран к заморозке российских активов для нас является индикатором их отношения к правовым институтам, которые, как нам всегда казалось, незыблемы. Теперь мы хорошо видим, каково истинное лицо государств, называющих себя правовыми, а фактически действующих как средневековые пираты. Видимо, еще сильны воспоминания о былом величии Ост-Индской компании", - сказал Краснов  на встрече с коллегами из стран ШОС в Астане.
"И здесь важно подчеркнуть, что с подобными вызовами может столкнуться каждая страна, проводящая независимую политику", - добавил он
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
08:34
По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 миллионов долларов
 
РоссияШОСАстанаИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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