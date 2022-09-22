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При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 22.09.2022
При обстреле Донецка погибла женщина
Один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:46
2022-09-22T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) убили мирную жительницу по проспекту Киевскому в Киевском районе Донецка... В результате обстрела ВФУ по улице Ахматовой в Кировском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина
20:46 22.09.2022
 
При обстреле Донецка погибла женщина

Штаб теробороны ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ один человек погиб и один ранен

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (Вооруженные формирования Украины) убили мирную жительницу по проспекту Киевскому в Киевском районе Донецка... В результате обстрела ВФУ по улице Ахматовой в Кировском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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