https://ria.ru/20220922/zhertva-1818797576.html
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 22.09.2022
При обстреле Донецка погибла женщина
Один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:46
2022-09-22T20:46
2022-09-22T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) убили мирную жительницу по проспекту Киевскому в Киевском районе Донецка... В результате обстрела ВФУ по улице Ахматовой в Кировском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина
При обстреле Донецка погибла женщина
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ один человек погиб и один ранен