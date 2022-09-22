https://ria.ru/20220922/zhertva-1818797576.html

При обстреле Донецка погибла женщина

При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 22.09.2022

При обстреле Донецка погибла женщина

Один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:46

2022-09-22T20:46

2022-09-22T20:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) убили мирную жительницу по проспекту Киевскому в Киевском районе Донецка... В результате обстрела ВФУ по улице Ахматовой в Кировском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщениях в Telegram-канале штаба.

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина