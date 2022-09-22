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Зеленский провел заседание по ответным мерам на референдумы в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022
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Зеленский провел заседание по ответным мерам на референдумы в Донбассе
Зеленский провел заседание по ответным мерам на референдумы в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022
Зеленский провел заседание по ответным мерам на референдумы в Донбассе
Владимир Зеленский обсудил на заседании реагирование на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и объявление частичной мобилизации в России,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:44
2022-09-22T23:44
в мире
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
нато
частичная мобилизация в россии
алексей резников
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил на заседании реагирование на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и объявление частичной мобилизации в России, сообщает офис Зеленского.Отмечается, что на заседании присутствовали министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, глава офиса Зеленского Андрей Ермак и другие высокопоставленнные лица.Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения украинских войск оружием и боеприпасами.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220922/nato-1818812473.html
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в мире, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, нато, частичная мобилизация в россии, алексей резников, украина, валерий залужный
В мире, Владимир Зеленский, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, НАТО, Частичная мобилизация в России, Алексей Резников, Украина, Валерий Залужный
23:44 22.09.2022
 
Зеленский провел заседание по ответным мерам на референдумы в Донбассе

Зеленский обсудил ответные шаги на референдумы в Донбассе и частичную мобилизацию в России

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил на заседании реагирование на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и объявление частичной мобилизации в России, сообщает офис Зеленского.
Отмечается, что на заседании присутствовали министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, глава офиса Зеленского Андрей Ермак и другие высокопоставленнные лица.
"Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел заседание ставки верховного главнокомандующего... Участники заседания обратили особое внимание на шаги в ответ на новые вызовы, связанные с объявлением мобилизации страной-агрессором и подготовкой фиктивных референдумов на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения украинских войск оружием и боеприпасами.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Баннеры с логотипом НАТО - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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В миреВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияНАТОЧастичная мобилизация в РоссииАлексей РезниковУкраинаВалерий Залужный
 
 
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