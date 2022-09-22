https://ria.ru/20220922/zelenskiy-1818817938.html

Зеленский провел заседание по ответным мерам на референдумы в Донбассе

Зеленский провел заседание по ответным мерам на референдумы в Донбассе - РИА Новости, 22.09.2022

Зеленский провел заседание по ответным мерам на референдумы в Донбассе

Владимир Зеленский обсудил на заседании реагирование на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и объявление частичной мобилизации в России,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T23:44

2022-09-22T23:44

2022-09-22T23:44

в мире

владимир зеленский

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

нато

частичная мобилизация в россии

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил на заседании реагирование на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и объявление частичной мобилизации в России, сообщает офис Зеленского.Отмечается, что на заседании присутствовали министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, глава офиса Зеленского Андрей Ермак и другие высокопоставленнные лица.Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения украинских войск оружием и боеприпасами.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220922/nato-1818812473.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, нато, частичная мобилизация в россии, алексей резников, украина, валерий залужный