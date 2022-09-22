Зеленский провел заседание по ответным мерам на референдумы в Донбассе
Зеленский обсудил ответные шаги на референдумы в Донбассе и частичную мобилизацию в России
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил на заседании реагирование на референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и объявление частичной мобилизации в России, сообщает офис Зеленского.
Отмечается, что на заседании присутствовали министр обороны Украины Алексей Резников, главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, глава офиса Зеленского Андрей Ермак и другие высокопоставленнные лица.
"Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел заседание ставки верховного главнокомандующего... Участники заседания обратили особое внимание на шаги в ответ на новые вызовы, связанные с объявлением мобилизации страной-агрессором и подготовкой фиктивных референдумов на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения украинских войск оружием и боеприпасами.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.