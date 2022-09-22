https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818700960.html
В Запорожье заработал центр по приему заявлений в добровольческие батальоны
В Запорожье заработал центр по приему заявлений в добровольческие батальоны - РИА Новости, 22.09.2022
В Запорожье заработал центр по приему заявлений в добровольческие батальоны
Центр по приёму заявлений о вступлении в добровольческие батальоны начал работать в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:29
2022-09-22T15:29
2022-09-22T15:29
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
запорожье
россия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Центр по приёму заявлений о вступлении в добровольческие батальоны начал работать в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.Он уже сообщал, что в среду в добровольческие подразделения записались более 30 человек. Он отмечал, что все записавшиеся будут проходить подготовку, вновь осваивая свою военную профессию, а в будущем будет сформирован полк."В освобожденной от нацизма Запорожской области началось формирование добровольческих батальонов. Сегодня уже начал работать центр по приёму заявлений запорожцев, которые изъявили желание добровольно служить в вооруженных силах Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220922/referendum-1818629907.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Запорожье, Россия, В мире
В Запорожье заработал центр по приему заявлений в добровольческие батальоны
Глава ВГА Запорожья Балицкий заявил о начале приема заявлений в добровольческие батальоны