Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье заработал центр по приему заявлений в добровольческие батальоны - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818700960.html
В Запорожье заработал центр по приему заявлений в добровольческие батальоны
В Запорожье заработал центр по приему заявлений в добровольческие батальоны - РИА Новости, 22.09.2022
В Запорожье заработал центр по приему заявлений в добровольческие батальоны
Центр по приёму заявлений о вступлении в добровольческие батальоны начал работать в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:29
2022-09-22T15:29
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
запорожье
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802345810_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_71e035310cc57531d844d1cccbb16c4e.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Центр по приёму заявлений о вступлении в добровольческие батальоны начал работать в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.Он уже сообщал, что в среду в добровольческие подразделения записались более 30 человек. Он отмечал, что все записавшиеся будут проходить подготовку, вновь осваивая свою военную профессию, а в будущем будет сформирован полк."В освобожденной от нацизма Запорожской области началось формирование добровольческих батальонов. Сегодня уже начал работать центр по приёму заявлений запорожцев, которые изъявили желание добровольно служить в вооруженных силах Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220922/referendum-1818629907.html
запорожская область
запорожье
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802345810_140:0:2815:2006_1920x0_80_0_0_fd7b42ea358cdb8ac80fc51383dfac05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений балицкий, запорожская область, запорожье, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Запорожье, Россия, В мире
15:29 22.09.2022
 
В Запорожье заработал центр по приему заявлений в добровольческие батальоны

Глава ВГА Запорожья Балицкий заявил о начале приема заявлений в добровольческие батальоны

© РИА НовостиПамятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
© РИА Новости
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Центр по приёму заявлений о вступлении в добровольческие батальоны начал работать в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
Он уже сообщал, что в среду в добровольческие подразделения записались более 30 человек. Он отмечал, что все записавшиеся будут проходить подготовку, вновь осваивая свою военную профессию, а в будущем будет сформирован полк.
"В освобожденной от нацизма Запорожской области началось формирование добровольческих батальонов. Сегодня уже начал работать центр по приёму заявлений запорожцев, которые изъявили желание добровольно служить в вооруженных силах Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Девушка на фоне социального плаката в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 11:43
Все жители Запорожья смогут проголосовать на референдуме
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьЗапорожьеРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала