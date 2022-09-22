https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818700960.html

В Запорожье заработал центр по приему заявлений в добровольческие батальоны

В Запорожье заработал центр по приему заявлений в добровольческие батальоны - РИА Новости, 22.09.2022

В Запорожье заработал центр по приему заявлений в добровольческие батальоны

Центр по приёму заявлений о вступлении в добровольческие батальоны начал работать в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:29

2022-09-22T15:29

2022-09-22T15:29

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

запорожье

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Центр по приёму заявлений о вступлении в добровольческие батальоны начал работать в Запорожской области, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.Он уже сообщал, что в среду в добровольческие подразделения записались более 30 человек. Он отмечал, что все записавшиеся будут проходить подготовку, вновь осваивая свою военную профессию, а в будущем будет сформирован полк."В освобожденной от нацизма Запорожской области началось формирование добровольческих батальонов. Сегодня уже начал работать центр по приёму заявлений запорожцев, которые изъявили желание добровольно служить в вооруженных силах Российской Федерации", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220922/referendum-1818629907.html

запорожская область

запорожье

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Дарья Буймова

евгений балицкий, запорожская область, запорожье, россия, в мире