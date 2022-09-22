https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818633804.html
ВС России уничтожили до 150 боевиков в Запорожье
ВС России уничтожили до 150 боевиков в Запорожье - РИА Новости, 22.09.2022
ВС России уничтожили до 150 боевиков в Запорожье
Воздушно-космические силы РФ в районе Запорожья уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:58
2022-09-22T11:58
2022-09-22T12:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
в мире
украина
вооруженные силы украины
запорожье
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816161755_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_f186447c3989da8a9f756a92b8117515.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ в районе Запорожья уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наёмников "Иностранного легиона" в районе города Запорожье. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220921/naemniki-1818334522.html
россия
украина
запорожье
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816161755_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_985a5a17b59c364ab9166c1e0ffdc0ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины, запорожье, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:58 22.09.2022 (обновлено: 12:21 22.09.2022)
ВС России уничтожили до 150 боевиков в Запорожье
Минобороны: ВС России уничтожили до 150 боевиков ВСУ и "иностранного легиона" в Запорожье