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ВС России уничтожили до 150 боевиков в Запорожье - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818633804.html
ВС России уничтожили до 150 боевиков в Запорожье
ВС России уничтожили до 150 боевиков в Запорожье - РИА Новости, 22.09.2022
ВС России уничтожили до 150 боевиков в Запорожье
Воздушно-космические силы РФ в районе Запорожья уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:58
2022-09-22T12:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
в мире
украина
вооруженные силы украины
запорожье
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ в районе Запорожья уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наёмников "Иностранного легиона" в районе города Запорожье. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220921/naemniki-1818334522.html
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россия, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины, запорожье, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:58 22.09.2022 (обновлено: 12:21 22.09.2022)
 
ВС России уничтожили до 150 боевиков в Запорожье

Минобороны: ВС России уничтожили до 150 боевиков ВСУ и "иностранного легиона" в Запорожье

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ в районе Запорожья уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наёмников "Иностранного легиона" в районе города Запорожье. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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21 сентября, 09:40Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожьеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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