https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818633804.html

ВС России уничтожили до 150 боевиков в Запорожье

ВС России уничтожили до 150 боевиков в Запорожье - РИА Новости, 22.09.2022

ВС России уничтожили до 150 боевиков в Запорожье

Воздушно-космические силы РФ в районе Запорожья уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:58

2022-09-22T11:58

2022-09-22T12:21

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ в районе Запорожья уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наёмников "Иностранного легиона" в районе города Запорожье. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220921/naemniki-1818334522.html

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Кирилл Волков

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