https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818628196.html

В Запорожье начали формировать добровольческие подразделения

В Запорожье начали формировать добровольческие подразделения - РИА Новости, 22.09.2022

В Запорожье начали формировать добровольческие подразделения

Формирование добровольческих подразделений идет в Запорожской области, в первый же день на участки пришло более 30 человек, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:35

2022-09-22T11:35

2022-09-22T11:35

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Формирование добровольческих подразделений идет в Запорожской области, в первый же день на участки пришло более 30 человек, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы вчера уже начали записывать добровольцев. У нас вчера более 30 человек уже пришли на участок в первый же день. Только добровольцы. У нас люди будут проходить подготовку, не 10-15 дней как на Украине, они будут готовиться и вспоминать свою военную профессию… Мы пока формируем роту, затем батальон, затем полк", - сказал он в эфире "России 24".Ранее Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Он также сообщил о начале формирования добровольческих подразделений в регионе.

https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818622086.html

запорожье

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгений балицкий, запорожье, запорожская область, украина, в мире