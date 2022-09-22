https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818628196.html
В Запорожье начали формировать добровольческие подразделения
В Запорожье начали формировать добровольческие подразделения - РИА Новости, 22.09.2022
В Запорожье начали формировать добровольческие подразделения
Формирование добровольческих подразделений идет в Запорожской области, в первый же день на участки пришло более 30 человек, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:35
2022-09-22T11:35
2022-09-22T11:35
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожье
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Формирование добровольческих подразделений идет в Запорожской области, в первый же день на участки пришло более 30 человек, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы вчера уже начали записывать добровольцев. У нас вчера более 30 человек уже пришли на участок в первый же день. Только добровольцы. У нас люди будут проходить подготовку, не 10-15 дней как на Украине, они будут готовиться и вспоминать свою военную профессию… Мы пока формируем роту, затем батальон, затем полк", - сказал он в эфире "России 24".Ранее Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Он также сообщил о начале формирования добровольческих подразделений в регионе.
https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818622086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожье, запорожская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожье, Запорожская область, Украина, В мире
В Запорожье начали формировать добровольческие подразделения
Глава ВГА Запорожья Балицкий: в регионе начали формировать добровольческие подразделения