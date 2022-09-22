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В Запорожье начали формировать добровольческие подразделения - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818628196.html
В Запорожье начали формировать добровольческие подразделения
В Запорожье начали формировать добровольческие подразделения - РИА Новости, 22.09.2022
В Запорожье начали формировать добровольческие подразделения
Формирование добровольческих подразделений идет в Запорожской области, в первый же день на участки пришло более 30 человек, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:35
2022-09-22T11:35
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожье
запорожская область
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Формирование добровольческих подразделений идет в Запорожской области, в первый же день на участки пришло более 30 человек, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы вчера уже начали записывать добровольцев. У нас вчера более 30 человек уже пришли на участок в первый же день. Только добровольцы. У нас люди будут проходить подготовку, не 10-15 дней как на Украине, они будут готовиться и вспоминать свою военную профессию… Мы пока формируем роту, затем батальон, затем полк", - сказал он в эфире "России 24".Ранее Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Он также сообщил о начале формирования добровольческих подразделений в регионе.
https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818622086.html
запорожье
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евгений балицкий, запорожье, запорожская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожье, Запорожская область, Украина, В мире
11:35 22.09.2022
 
В Запорожье начали формировать добровольческие подразделения

Глава ВГА Запорожья Балицкий: в регионе начали формировать добровольческие подразделения

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВ Бердянске с администрации города сняли украинский герб
В Бердянске с администрации города сняли украинский герб - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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В Бердянске с администрации города сняли украинский герб . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Формирование добровольческих подразделений идет в Запорожской области, в первый же день на участки пришло более 30 человек, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Мы вчера уже начали записывать добровольцев. У нас вчера более 30 человек уже пришли на участок в первый же день. Только добровольцы. У нас люди будут проходить подготовку, не 10-15 дней как на Украине, они будут готовиться и вспоминать свою военную профессию… Мы пока формируем роту, затем батальон, затем полк", - сказал он в эфире "России 24".
Ранее Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Он также сообщил о начале формирования добровольческих подразделений в регионе.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 11:21
На территории Запорожья на референдуме откроют 394 избирательных участка
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаВ мире
 
 
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