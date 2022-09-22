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На территории Запорожья на референдуме откроют 394 избирательных участка - РИА Новости, 22.09.2022
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На территории Запорожья на референдуме откроют 394 избирательных участка
На территории Запорожья на референдуме откроют 394 избирательных участка - РИА Новости, 22.09.2022
На территории Запорожья на референдуме откроют 394 избирательных участка
На территории Запорожской области на референдуме будет открыто 394 избирательных участка, 102 участка откроются за рубежом, заявила журналистам председатель... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:21
2022-09-22T11:44
запорожье
в мире
референдумы на освобожденных территориях
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. На территории Запорожской области на референдуме будет открыто 394 избирательных участка, 102 участка откроются за рубежом, заявила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко."Всего на территории Запорожской области будут открыты 394 избирательных участка, также у нас будут открыты зарубежные участки, их на сегодняшний день 102", - сказала она.По словам главы ЦИК Запорожской области, на зарубежных участках смогут проголосовать те, кто выехал за пределы Запорожской области и находятся либо в РФ, либо в ДНР или ЛНР.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818623925.html
https://ria.ru/20220922/referendum-1818616502.html
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запорожье, в мире, референдумы на освобожденных территориях
Запорожье, В мире, Референдумы на освобожденных территориях
11:21 22.09.2022 (обновлено: 11:44 22.09.2022)
 
На территории Запорожья на референдуме откроют 394 избирательных участка

На референдуме по присоединению Запорожья к России 102 участка будут работать за рубежом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. На территории Запорожской области на референдуме будет открыто 394 избирательных участка, 102 участка откроются за рубежом, заявила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
"Всего на территории Запорожской области будут открыты 394 избирательных участка, также у нас будут открыты зарубежные участки, их на сегодняшний день 102", - сказала она.
Баннер в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 11:26
На референдум в Запорожской области ждут международных наблюдателей
По словам главы ЦИК Запорожской области, на зарубежных участках смогут проголосовать те, кто выехал за пределы Запорожской области и находятся либо в РФ, либо в ДНР или ЛНР.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
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