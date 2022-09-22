https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818622086.html

На территории Запорожья на референдуме откроют 394 избирательных участка

На территории Запорожья на референдуме откроют 394 избирательных участка - РИА Новости, 22.09.2022

На территории Запорожья на референдуме откроют 394 избирательных участка

На территории Запорожской области на референдуме будет открыто 394 избирательных участка, 102 участка откроются за рубежом, заявила журналистам председатель... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:21

2022-09-22T11:21

2022-09-22T11:44

запорожье

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. На территории Запорожской области на референдуме будет открыто 394 избирательных участка, 102 участка откроются за рубежом, заявила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко."Всего на территории Запорожской области будут открыты 394 избирательных участка, также у нас будут открыты зарубежные участки, их на сегодняшний день 102", - сказала она.По словам главы ЦИК Запорожской области, на зарубежных участках смогут проголосовать те, кто выехал за пределы Запорожской области и находятся либо в РФ, либо в ДНР или ЛНР.Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ. Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220922/nablyudateli-1818623925.html

https://ria.ru/20220922/referendum-1818616502.html

запорожье

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожье, в мире, референдумы на освобожденных территориях