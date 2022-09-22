Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области потребовали от Киева вывести войска из региона - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818584830.html
В Запорожской области потребовали от Киева вывести войска из региона
В Запорожской области потребовали от Киева вывести войска из региона - РИА Новости, 22.09.2022
В Запорожской области потребовали от Киева вывести войска из региона
Украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами, заявил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T06:12
2022-09-22T06:19
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.На сегодня российские военные контролируют порядка 73% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр Запорожье, остаются под контролем киевского режима.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818501914.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина
06:12 22.09.2022 (обновлено: 06:19 22.09.2022)
 
В Запорожской области потребовали от Киева вывести войска из региона

Член ГСА Запорожья Рогов: ВСУ, оставшись в регионе после референдума, станут оккупантами

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
На сегодня российские военные контролируют порядка 73% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр Запорожье, остаются под контролем киевского режима.
"Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В противном случае после проведения референдума с последующим выходом региона из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав Российской Федерации украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия - как агрессия против России", - сказал Рогов.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Волонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 18:08
Власти Запорожской области заявили о поступающих от Киева угрозах
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала