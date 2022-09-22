https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818584830.html

В Запорожской области потребовали от Киева вывести войска из региона

В Запорожской области потребовали от Киева вывести войска из региона - РИА Новости, 22.09.2022

В Запорожской области потребовали от Киева вывести войска из региона

Украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами, заявил... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T06:12

2022-09-22T06:12

2022-09-22T06:19

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.На сегодня российские военные контролируют порядка 73% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр Запорожье, остаются под контролем киевского режима.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818501914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, нато, украина