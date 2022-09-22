06:12 22.09.2022 (обновлено: 06:19 22.09.2022)
В Запорожской области потребовали от Киева вывести войска из региона
Член ГСА Запорожья Рогов: ВСУ, оставшись в регионе после референдума, станут оккупантами
© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Украинские войска должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области, в противном случае после референдума они будут считаться оккупантами, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
На сегодня российские военные контролируют порядка 73% территории Запорожской области, остальные 27%, включая областной центр Запорожье, остаются под контролем киевского режима.
"Вооруженные силы Украины должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В противном случае после проведения референдума с последующим выходом региона из состава Украины, объявлением независимости и вхождением в состав Российской Федерации украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия - как агрессия против России", - сказал Рогов.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.