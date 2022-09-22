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На нацпроект "Содействие занятости" планируют направить больше средств
На нацпроект "Содействие занятости" планируют направить больше средств - РИА Новости, 22.09.2022
На нацпроект "Содействие занятости" планируют направить больше средств
Власти планируют направить больше средств на проект содействия занятости для поддержки рынка труда из-за санкций, следует из документа, который имеется в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:09
2022-09-22T15:09
2022-09-22T15:09
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти планируют направить больше средств на проект содействия занятости для поддержки рынка труда из-за санкций, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, финансирование организации временного трудоустройства работников под риском увольнения увеличится на 10 миллиардов рублей, общественных работ для зарегистрированных в качестве безработных - почти на 3 миллиарда рублей, организацию профобучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий - на 752 миллиона рублей, повышение мобильности трудовых ресурсов - на 500 миллионов рублей.
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экономика, россия, общество
Экономика, Россия, Общество
На нацпроект "Содействие занятости" планируют направить больше средств
На поддержку рынка труда в России планируют направить больше средств из-за санкций