https://ria.ru/20220922/zanyatost-1818694062.html

На нацпроект "Содействие занятости" планируют направить больше средств

На нацпроект "Содействие занятости" планируют направить больше средств - РИА Новости, 22.09.2022

На нацпроект "Содействие занятости" планируют направить больше средств

Власти планируют направить больше средств на проект содействия занятости для поддержки рынка труда из-за санкций, следует из документа, который имеется в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:09

2022-09-22T15:09

2022-09-22T15:09

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Власти планируют направить больше средств на проект содействия занятости для поддержки рынка труда из-за санкций, следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, финансирование организации временного трудоустройства работников под риском увольнения увеличится на 10 миллиардов рублей, общественных работ для зарегистрированных в качестве безработных - почти на 3 миллиарда рублей, организацию профобучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий - на 752 миллиона рублей, повышение мобильности трудовых ресурсов - на 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220409/zanyatost-1782676276.html

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