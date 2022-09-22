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ООН не золотая рыбка, исполняющая прихоти безумных людей, заявила Захарова - РИА Новости, 22.09.2022
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ООН не золотая рыбка, исполняющая прихоти безумных людей, заявила Захарова
ООН не золотая рыбка, исполняющая прихоти безумных людей, заявила Захарова - РИА Новости, 22.09.2022
ООН не золотая рыбка, исполняющая прихоти безумных людей, заявила Захарова
ООН - это не золотая рыбка для исполнения желаний Запада, а механизм поиска компромисса, поэтому и реформа Совета безопасности всемирной организации должна... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:32
2022-09-22T23:32
мария захарова
антананариву (город)
африка
россия
совет безопасности оон
оон
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ООН - это не золотая рыбка для исполнения желаний Запада, а механизм поиска компромисса, поэтому и реформа Совета безопасности всемирной организации должна проводиться не в интересах Запада, который хочет включить в него своих сателлитов, а за счет Азии, Африки, которые там недопредставлены, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Реформа Совбеза не должна проводиться теми людьми, которые хотят поставить Организацию Объединенных Наций себе в услужение. Понимаете? ООН - это не та золотая рыбка, которая должна выполнять прихоти каких-то безумных людей, и использовать ее для реализации собственных болезненных желаний. ООН - это механизм договоренностей, выработки международно-правовых норм, поиска компромисса и точек соприкосновения для того, чтобы не допустить всеобщего коллапса и хаоса", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она подчеркнула, что реформа должна проходить со знаком плюс, а не в интересах западных идеологов."Если сейчас Германия выступает за то, что она хочет занять место постоянного члена Совета безопасности ООН, это что же получается? Еще один игрок несамостоятельный - просто американский сателлит, на территории которого находится американская база?.. И при этом все остальные континенты - Африка, Азия - абсолютно недопредставлены", - добавила Захарова.Ранее министр иностранных дел Мадагаскара Ричард Рандриамандрату заявил РИА Новости, что Антананариву выступает за реформу Совбеза ООН, которая обеспечит большую вовлеченность стран Африки в работу этого органа.Совет безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.
https://ria.ru/20220922/lavrov-1818781734.html
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мария захарова, антананариву (город), африка, россия, совет безопасности оон, оон
Мария Захарова, Антананариву (город), Африка, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН
23:32 22.09.2022
 
ООН не золотая рыбка, исполняющая прихоти безумных людей, заявила Захарова

Захарова: ООН не золотая рыбка для Запада, а механизм договоренностей и поиска компромисса

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ООН - это не золотая рыбка для исполнения желаний Запада, а механизм поиска компромисса, поэтому и реформа Совета безопасности всемирной организации должна проводиться не в интересах Запада, который хочет включить в него своих сателлитов, а за счет Азии, Африки, которые там недопредставлены, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Реформа Совбеза не должна проводиться теми людьми, которые хотят поставить Организацию Объединенных Наций себе в услужение. Понимаете? ООН - это не та золотая рыбка, которая должна выполнять прихоти каких-то безумных людей, и использовать ее для реализации собственных болезненных желаний. ООН - это механизм договоренностей, выработки международно-правовых норм, поиска компромисса и точек соприкосновения для того, чтобы не допустить всеобщего коллапса и хаоса", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она подчеркнула, что реформа должна проходить со знаком плюс, а не в интересах западных идеологов.
"Если сейчас Германия выступает за то, что она хочет занять место постоянного члена Совета безопасности ООН, это что же получается? Еще один игрок несамостоятельный - просто американский сателлит, на территории которого находится американская база?.. И при этом все остальные континенты - Африка, Азия - абсолютно недопредставлены", - добавила Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Лавров выступил на заседании Совбеза ООН по Украине
Ранее министр иностранных дел Мадагаскара Ричард Рандриамандрату заявил РИА Новости, что Антананариву выступает за реформу Совбеза ООН, которая обеспечит большую вовлеченность стран Африки в работу этого органа.
Совет безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Мария ЗахароваАнтананариву (город)АфрикаРоссияСовет Безопасности ООНООН
 
 
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