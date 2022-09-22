ООН не золотая рыбка, исполняющая прихоти безумных людей, заявила Захарова
Захарова: ООН не золотая рыбка для Запада, а механизм договоренностей и поиска компромисса
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ООН - это не золотая рыбка для исполнения желаний Запада, а механизм поиска компромисса, поэтому и реформа Совета безопасности всемирной организации должна проводиться не в интересах Запада, который хочет включить в него своих сателлитов, а за счет Азии, Африки, которые там недопредставлены, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Реформа Совбеза не должна проводиться теми людьми, которые хотят поставить Организацию Объединенных Наций себе в услужение. Понимаете? ООН - это не та золотая рыбка, которая должна выполнять прихоти каких-то безумных людей, и использовать ее для реализации собственных болезненных желаний. ООН - это механизм договоренностей, выработки международно-правовых норм, поиска компромисса и точек соприкосновения для того, чтобы не допустить всеобщего коллапса и хаоса", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она подчеркнула, что реформа должна проходить со знаком плюс, а не в интересах западных идеологов.
"Если сейчас Германия выступает за то, что она хочет занять место постоянного члена Совета безопасности ООН, это что же получается? Еще один игрок несамостоятельный - просто американский сателлит, на территории которого находится американская база?.. И при этом все остальные континенты - Африка, Азия - абсолютно недопредставлены", - добавила Захарова.
Ранее министр иностранных дел Мадагаскара Ричард Рандриамандрату заявил РИА Новости, что Антананариву выступает за реформу Совбеза ООН, которая обеспечит большую вовлеченность стран Африки в работу этого органа.
Совет безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.