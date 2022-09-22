https://ria.ru/20220922/zakharova-1818816067.html

ООН не золотая рыбка, исполняющая прихоти безумных людей, заявила Захарова

ООН не золотая рыбка, исполняющая прихоти безумных людей, заявила Захарова - РИА Новости, 22.09.2022

ООН не золотая рыбка, исполняющая прихоти безумных людей, заявила Захарова

ООН - это не золотая рыбка для исполнения желаний Запада, а механизм поиска компромисса, поэтому и реформа Совета безопасности всемирной организации должна... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T23:32

2022-09-22T23:32

2022-09-22T23:32

мария захарова

антананариву (город)

африка

россия

совет безопасности оон

оон

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ООН - это не золотая рыбка для исполнения желаний Запада, а механизм поиска компромисса, поэтому и реформа Совета безопасности всемирной организации должна проводиться не в интересах Запада, который хочет включить в него своих сателлитов, а за счет Азии, Африки, которые там недопредставлены, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Реформа Совбеза не должна проводиться теми людьми, которые хотят поставить Организацию Объединенных Наций себе в услужение. Понимаете? ООН - это не та золотая рыбка, которая должна выполнять прихоти каких-то безумных людей, и использовать ее для реализации собственных болезненных желаний. ООН - это механизм договоренностей, выработки международно-правовых норм, поиска компромисса и точек соприкосновения для того, чтобы не допустить всеобщего коллапса и хаоса", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она подчеркнула, что реформа должна проходить со знаком плюс, а не в интересах западных идеологов."Если сейчас Германия выступает за то, что она хочет занять место постоянного члена Совета безопасности ООН, это что же получается? Еще один игрок несамостоятельный - просто американский сателлит, на территории которого находится американская база?.. И при этом все остальные континенты - Африка, Азия - абсолютно недопредставлены", - добавила Захарова.Ранее министр иностранных дел Мадагаскара Ричард Рандриамандрату заявил РИА Новости, что Антананариву выступает за реформу Совбеза ООН, которая обеспечит большую вовлеченность стран Африки в работу этого органа.Совет безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето. Десять непостоянных членов Совбеза таким правом не обладают. Периодически некоторые стороны выступают с призывами лишить то или иное государство права вето.

https://ria.ru/20220922/lavrov-1818781734.html

https://ria.ru/20220922/zakharova-1818793070.html

антананариву (город)

африка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мария захарова, антананариву (город), африка, россия, совет безопасности оон, оон