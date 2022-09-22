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Критических повреждений в системе охлаждения ЗАЭС нет - РИА Новости, 22.09.2022
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Критических повреждений в системе охлаждения ЗАЭС нет
Критических повреждений в системе охлаждения ЗАЭС нет - РИА Новости, 22.09.2022
Критических повреждений в системе охлаждения ЗАЭС нет
Критических повреждений системы охлаждения Запорожской АЭС после недавних обстрелов со стороны украинских военных нет, сейчас идет ремонт, сообщил председатель... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:09
2022-09-22T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Критических повреждений системы охлаждения Запорожской АЭС после недавних обстрелов со стороны украинских военных нет, сейчас идет ремонт, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.За последние дни украинские войска несколько раз обстреливали Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. Были повреждены высоковольтная линия электропередачи, система охлаждения и оборудование связи одного из энергоблоков."Она (система охлаждения) не сильно повреждена, это просто водопроводы, по которым подается вода, критических разрушений никаких нет, все работает нормально. Ремонтные бригады сейчас ремонтируют эти трубы, которые перебиты. Большой объем воды вытек", - сказал Рогов в эфире Первого канала.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС
11:09 22.09.2022 (обновлено: 11:13 22.09.2022)
 
Критических повреждений в системе охлаждения ЗАЭС нет

Член совета запорожской ВГА Рогов: критических повреждений в системе охлаждения ЗАЭС нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа территории Запорожской атомной электростанции
На территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
На территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Критических повреждений системы охлаждения Запорожской АЭС после недавних обстрелов со стороны украинских военных нет, сейчас идет ремонт, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
За последние дни украинские войска несколько раз обстреливали Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. Были повреждены высоковольтная линия электропередачи, система охлаждения и оборудование связи одного из энергоблоков.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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"Она (система охлаждения) не сильно повреждена, это просто водопроводы, по которым подается вода, критических разрушений никаких нет, все работает нормально. Ремонтные бригады сейчас ремонтируют эти трубы, которые перебиты. Большой объем воды вытек", - сказал Рогов в эфире Первого канала.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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