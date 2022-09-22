https://ria.ru/20220922/zaes-1818617948.html

Критических повреждений в системе охлаждения ЗАЭС нет

Критических повреждений в системе охлаждения ЗАЭС нет - РИА Новости, 22.09.2022

Критических повреждений в системе охлаждения ЗАЭС нет

Критических повреждений системы охлаждения Запорожской АЭС после недавних обстрелов со стороны украинских военных нет, сейчас идет ремонт, сообщил председатель... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:09

2022-09-22T11:09

2022-09-22T11:13

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Критических повреждений системы охлаждения Запорожской АЭС после недавних обстрелов со стороны украинских военных нет, сейчас идет ремонт, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.За последние дни украинские войска несколько раз обстреливали Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию. Были повреждены высоковольтная линия электропередачи, система охлаждения и оборудование связи одного из энергоблоков."Она (система охлаждения) не сильно повреждена, это просто водопроводы, по которым подается вода, критических разрушений никаких нет, все работает нормально. Ремонтные бригады сейчас ремонтируют эти трубы, которые перебиты. Большой объем воды вытек", - сказал Рогов в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220922/zaes-1818586374.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, запорожская аэс