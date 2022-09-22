https://ria.ru/20220922/yugra-1818590662.html

Сургутский район Югры получит средства на строительство очистных сооружений

Сургутский район Югры получит средства на строительство очистных сооружений - РИА Новости, 22.09.2022

Сургутский район Югры получит средства на строительство очистных сооружений

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получит более одного миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на реконструкцию очистных... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:21

2022-09-22T08:21

2022-09-22T08:21

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получит более одного миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на реконструкцию очистных сооружений в поселке городского типа Федоровский, сообщил журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой."Подавали заявку в Фонд реформирования ЖКХ и Фонд национального благосостояния. Из ФНБ одобрена заявка – 1 миллиард 16 миллионов. Еще 270 миллионов вкладывает бюджет района и округа. Соглашение подписано, скоро приступим к реализации", - сказал Трубецкой.Он отметил, что данный проект является одним из приоритетных для Сургутского района, так как существующие очистные сооружения поселка Федоровский морально устарели и не обеспечивают нормативную очистку сточных вод. Реализация проекта позволит повысить надежность системы водоотведения поселения, обеспечить 23,7 тысячи человек качественной услугой водоотведения и довести качество очищенных сточных вод до нормативных показателей.В рамках проекта планируется строительство новых канализационных очистных сооружений на территории действующих, с последующим демонтажем уже существующих. Работы по строительству КОС в Федоровском планируется закончить к 2025 году, добавил Трубецкой.

https://ria.ru/20220914/ekonomiya-1816829291.html

https://ria.ru/20220902/shkola-1814027477.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ