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Сургутский район Югры получит средства на строительство очистных сооружений - РИА Новости, 22.09.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220922/yugra-1818590662.html
Сургутский район Югры получит средства на строительство очистных сооружений
Сургутский район Югры получит средства на строительство очистных сооружений - РИА Новости, 22.09.2022
Сургутский район Югры получит средства на строительство очистных сооружений
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получит более одного миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на реконструкцию очистных... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:21
2022-09-22T08:21
ханты-мансийский автономный округ
экономика
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получит более одного миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на реконструкцию очистных сооружений в поселке городского типа Федоровский, сообщил журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой."Подавали заявку в Фонд реформирования ЖКХ и Фонд национального благосостояния. Из ФНБ одобрена заявка – 1 миллиард 16 миллионов. Еще 270 миллионов вкладывает бюджет района и округа. Соглашение подписано, скоро приступим к реализации", - сказал Трубецкой.Он отметил, что данный проект является одним из приоритетных для Сургутского района, так как существующие очистные сооружения поселка Федоровский морально устарели и не обеспечивают нормативную очистку сточных вод. Реализация проекта позволит повысить надежность системы водоотведения поселения, обеспечить 23,7 тысячи человек качественной услугой водоотведения и довести качество очищенных сточных вод до нормативных показателей.В рамках проекта планируется строительство новых канализационных очистных сооружений на территории действующих, с последующим демонтажем уже существующих. Работы по строительству КОС в Федоровском планируется закончить к 2025 году, добавил Трубецкой.
https://ria.ru/20220914/ekonomiya-1816829291.html
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экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
08:21 22.09.2022
 
Сургутский район Югры получит средства на строительство очистных сооружений

Сургутский район Югры получит более миллиарда рублей на строительство очистных сооружений

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получит более одного миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на реконструкцию очистных сооружений в поселке городского типа Федоровский, сообщил журналистам глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
"Подавали заявку в Фонд реформирования ЖКХ и Фонд национального благосостояния. Из ФНБ одобрена заявка – 1 миллиард 16 миллионов. Еще 270 миллионов вкладывает бюджет района и округа. Соглашение подписано, скоро приступим к реализации", - сказал Трубецкой.
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14 сентября, 19:25Ханты-Мансийский Автономный Округ
Власти Сургутского района Югры сэкономили на закупках два миллиарда рублей
Он отметил, что данный проект является одним из приоритетных для Сургутского района, так как существующие очистные сооружения поселка Федоровский морально устарели и не обеспечивают нормативную очистку сточных вод. Реализация проекта позволит повысить надежность системы водоотведения поселения, обеспечить 23,7 тысячи человек качественной услугой водоотведения и довести качество очищенных сточных вод до нормативных показателей.
В рамках проекта планируется строительство новых канализационных очистных сооружений на территории действующих, с последующим демонтажем уже существующих. Работы по строительству КОС в Федоровском планируется закончить к 2025 году, добавил Трубецкой.
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