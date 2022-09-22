https://ria.ru/20220922/vyplata-1818584171.html
Дегтярев рассказал, как решается проблема с выплатой добровольцу
Дегтярев рассказал, как решается проблема с выплатой добровольцу - РИА Новости, 22.09.2022
Дегтярев рассказал, как решается проблема с выплатой добровольцу
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, как решается проблема с региональной выплатой добровольцу Константину Балову, который получил ранение в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T05:43
2022-09-22T05:43
2022-09-22T05:43
общество
михаил дегтярев
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, как решается проблема с региональной выплатой добровольцу Константину Балову, который получил ранение в ходе спецоперации.По его словам, в среду эту несправедливость устранили в среду, он подписал постановление, которое уравнивает в правах раненых добровольцев и военнослужащих."Согласно новому нормативно-правовому акту, участники СВО претендуют на выплаты от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученного ранения. Однако и здесь не все гладко. В случае если нельзя определить эту самую степень, то материальная помощь составит 150 тысяч рублей", – уточнил Дегтярев.По его словам, "это правило действует по отношению ко всем добровольцам, кто лечится в гражданских медучреждениях, где не определяют тяжесть ранения и выписывают эпикриз общего характера"."Поэтому поручил краевому министру соцзащиты совместно с федеральными профильными ведомствами отработать вопрос по выдаче добровольцам справки с указанием тяжести ранения, аналогичных тем, которые предоставляются военнослужащим. В итоге Константин Балов получит 150 тысяч рублей сразу. Оставшаяся часть компенсации будет выплачена после уточнения тяжести ранения бойца", – заключил губернатор.
https://ria.ru/20220922/kolyma-1818579798.html
хабаровский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, михаил дегтярев, хабаровский край
Общество, Михаил Дегтярев, Хабаровский край
Дегтярев рассказал, как решается проблема с выплатой добровольцу
Дегтярев рассказал, как решается проблема с выплатой добровольцу Константину Балову
ХАБАРОВСК, 22 сен – РИА Новости.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал
, как решается проблема с региональной выплатой добровольцу Константину Балову, который получил ранение в ходе спецоперации.
"Константин Балов - доброволец. В апреле, выполняя боевые задачи в ЛНР, был тяжело ранен. После лечения обратился в соцзащиту за единовременной материальной помощью, которая предусмотрена для раненых бойцов ВС России и Росгвардии. Такое постановление подписано мной 15 марта 2022 года. Оно стало первым в стране. Однако заявителю отказали. Причина – Константин не относится ни к одной из категорий лиц, указанных в нормативном правовом акте", – написал Дегтярев в Telegram.
По его словам, в среду эту несправедливость устранили в среду, он подписал постановление, которое уравнивает в правах раненых добровольцев и военнослужащих.
"Согласно новому нормативно-правовому акту, участники СВО претендуют на выплаты от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученного ранения. Однако и здесь не все гладко. В случае если нельзя определить эту самую степень, то материальная помощь составит 150 тысяч рублей", – уточнил Дегтярев.
По его словам, "это правило действует по отношению ко всем добровольцам, кто лечится в гражданских медучреждениях, где не определяют тяжесть ранения и выписывают эпикриз общего характера".
"Поэтому поручил краевому министру соцзащиты совместно с федеральными профильными ведомствами отработать вопрос по выдаче добровольцам справки с указанием тяжести ранения, аналогичных тем, которые предоставляются военнослужащим. В итоге Константин Балов получит 150 тысяч рублей сразу. Оставшаяся часть компенсации будет выплачена после уточнения тяжести ранения бойца", – заключил губернатор.