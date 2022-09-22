https://ria.ru/20220922/vona-1818581338.html
СМИ: южнокорейская вона упала к доллару до минимума за более чем 13 лет
СМИ: южнокорейская вона упала к доллару до минимума за более чем 13 лет - РИА Новости, 22.09.2022
СМИ: южнокорейская вона упала к доллару до минимума за более чем 13 лет
Южнокорейская вона в четверг опустилась ниже отметки в 1400 вон за доллар впервые более чем за 13 лет на фоне повышения ставки Федеральной резервной системой... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T03:50
2022-09-22T03:50
2022-09-22T04:43
экономика
сша
южная корея
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СЕУЛ, 22 сен – РИА Новости. Южнокорейская вона в четверг опустилась ниже отметки в 1400 вон за доллар впервые более чем за 13 лет на фоне повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, передает агентство Рёнхап.По состоянию на 09.29 (03.29 мск) южнокорейская валюта торговалась на уровне 1404,79 воны за доллар.Как отмечает агентство, вона упала ниже отметки в 1400 впервые с 31 марта 2009 года, когда курс местной валюты достигал 1422 воны за доллар.Падение произошло на фоне укрепления доллара после очередного решения ФРС повысить целевую процентную ставку на 75 базисных пунктов.В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых, до максимальных значений с 2008 года. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что США могут пойти на дальнейшее повышение учетной ставки на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.
https://ria.ru/20220907/seul-1815006051.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, сша, южная корея
Экономика, США, Южная Корея
03:50 22.09.2022 (обновлено: 04:43 22.09.2022)
СМИ: южнокорейская вона упала к доллару до минимума за более чем 13 лет
Yonhap: южнокорейская валюта в четверг опустилась ниже отметки в 1400 вон за доллар