https://ria.ru/20220922/vologda-1818613385.html
Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования
Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования - РИА Новости, 22.09.2022
Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования и подчеркнул, что в данный момент перед регионом стоят задачи... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:49
2022-09-22T10:49
2022-09-22T10:49
вологодская область
общество
владимир путин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования и подчеркнул, что в данный момент перед регионом стоят задачи модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отрадно, что вы бережно, с глубоким уважением относитесь к богатейшему историческому, культурному наследию Вологодчины, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом задачи. Прежде всего, речь идёт о модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, поддержке деловой активности граждан, развитии транспортной, туристической инфраструктуры, реализации востребованных проектов в социальной сфере", - говорится в тексте телеграммы.Добавляется, что Вологодская область славится уникальными народными промыслами, древними духовными святынями, шедеврами архитектуры и трудолюбием жителей.В завершение поздравления Путин выразил уверенность, что энергия и инициативность и искренняя любовь к родному краю помогут жителям Вологодчины добиваться поставленных целей.
https://ria.ru/20220914/remont-1816703082.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вологодская область, общество, владимир путин
Вологодская область, Общество, Владимир Путин
Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования
Президент Путин подчеркнул важность модернизации предприятий в Вологодской области
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования и подчеркнул, что в данный момент перед регионом стоят задачи модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Отрадно, что вы бережно, с глубоким уважением относитесь к богатейшему историческому, культурному наследию Вологодчины, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом задачи. Прежде всего, речь идёт о модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, поддержке деловой активности граждан, развитии транспортной, туристической инфраструктуры, реализации востребованных проектов в социальной сфере", - говорится в тексте телеграммы.
Добавляется, что Вологодская область славится уникальными народными промыслами, древними духовными святынями, шедеврами архитектуры и трудолюбием жителей.
В завершение поздравления Путин выразил уверенность, что энергия и инициативность и искренняя любовь к родному краю помогут жителям Вологодчины добиваться поставленных целей.