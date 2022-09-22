https://ria.ru/20220922/vologda-1818613385.html

Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования

Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования - РИА Новости, 22.09.2022

Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования и подчеркнул, что в данный момент перед регионом стоят задачи... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:49

2022-09-22T10:49

2022-09-22T10:49

вологодская область

общество

владимир путин

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования и подчеркнул, что в данный момент перед регионом стоят задачи модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отрадно, что вы бережно, с глубоким уважением относитесь к богатейшему историческому, культурному наследию Вологодчины, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом задачи. Прежде всего, речь идёт о модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, поддержке деловой активности граждан, развитии транспортной, туристической инфраструктуры, реализации востребованных проектов в социальной сфере", - говорится в тексте телеграммы.Добавляется, что Вологодская область славится уникальными народными промыслами, древними духовными святынями, шедеврами архитектуры и трудолюбием жителей.В завершение поздравления Путин выразил уверенность, что энергия и инициативность и искренняя любовь к родному краю помогут жителям Вологодчины добиваться поставленных целей.

https://ria.ru/20220914/remont-1816703082.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вологодская область, общество, владимир путин