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Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования - РИА Новости, 22.09.2022
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Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования
Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования - РИА Новости, 22.09.2022
Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования и подчеркнул, что в данный момент перед регионом стоят задачи... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:49
2022-09-22T10:49
вологодская область
общество
владимир путин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования и подчеркнул, что в данный момент перед регионом стоят задачи модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отрадно, что вы бережно, с глубоким уважением относитесь к богатейшему историческому, культурному наследию Вологодчины, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом задачи. Прежде всего, речь идёт о модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, поддержке деловой активности граждан, развитии транспортной, туристической инфраструктуры, реализации востребованных проектов в социальной сфере", - говорится в тексте телеграммы.Добавляется, что Вологодская область славится уникальными народными промыслами, древними духовными святынями, шедеврами архитектуры и трудолюбием жителей.В завершение поздравления Путин выразил уверенность, что энергия и инициативность и искренняя любовь к родному краю помогут жителям Вологодчины добиваться поставленных целей.
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вологодская область, общество, владимир путин
Вологодская область, Общество, Владимир Путин
10:49 22.09.2022
 
Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования

Президент Путин подчеркнул важность модернизации предприятий в Вологодской области

© Depositphotos / xloadВологодский Кремль
Вологодский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Depositphotos / xload
Вологодский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования и подчеркнул, что в данный момент перед регионом стоят задачи модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отрадно, что вы бережно, с глубоким уважением относитесь к богатейшему историческому, культурному наследию Вологодчины, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом задачи. Прежде всего, речь идёт о модернизации существующих предприятий и создании современных высокотехнологичных производств, поддержке деловой активности граждан, развитии транспортной, туристической инфраструктуры, реализации востребованных проектов в социальной сфере", - говорится в тексте телеграммы.
Добавляется, что Вологодская область славится уникальными народными промыслами, древними духовными святынями, шедеврами архитектуры и трудолюбием жителей.
В завершение поздравления Путин выразил уверенность, что энергия и инициативность и искренняя любовь к родному краю помогут жителям Вологодчины добиваться поставленных целей.
Сбор пожертвований на ремонт храма. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 12:56Вологодская область
В Вологодской области отремонтируют семь действующих храмов
 
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