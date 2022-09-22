11:55 22.09.2022 (обновлено: 14:28 22.09.2022)
Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 55 военных из России, ДНР и ЛНР
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Россию вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине, сообщило Министерство обороны.
"В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в публикации.
Всех освобожденных самолетом доставили в Россию. Сейчас они находятся в ведомственных госпиталях Минобороны, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Военнослужащие уже смогли связаться с родными.
Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, подписавший указ об обмене с Украиной, среди освобожденных пятеро из Донбасса, остальные — из Вооруженных сил России.
Он добавил, что украинской стороне передали 215 человек.
"В том числе часть из них — это и представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача — вернуть наших ребят в кратчайшие сроки. <...> Для меня это стало главенствующим. Здесь нам нужно понимать, что жизни наших ребят — главнее всего. Своих мы не имеем права бросать и не бросаем", — пояснил руководитель республики.
Пушилин также добавил, что среди обменянных — Виктор Медведчук. Глава ДНР подчеркнул, что оппозиционный украинский политик в рамках минского процесса и вне его способствовал освобождению из плена более тысячи человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.