https://ria.ru/20220922/voennoplennye-1818633176.html

Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины

Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины - РИА Новости, 22.09.2022

Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины

В Россию вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:55

2022-09-22T11:55

2022-09-22T14:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Россию вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине, сообщило Министерство обороны.Всех освобожденных самолетом доставили в Россию. Сейчас они находятся в ведомственных госпиталях Минобороны, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.Военнослужащие уже смогли связаться с родными.Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, подписавший указ об обмене с Украиной, среди освобожденных пятеро из Донбасса, остальные — из Вооруженных сил России.Он добавил, что украинской стороне передали 215 человек.Пушилин также добавил, что среди обменянных — Виктор Медведчук. Глава ДНР подчеркнул, что оппозиционный украинский политик в рамках минского процесса и вне его способствовал освобождению из плена более тысячи человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220921/voennoplennye-1818527900.html

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Возвращение российских военных из украинского плена Минобороны публикует кадры возвращения 55 военных России, ЛНР и ДНР из украинского плена в результате обмена 2022-09-22T11:55 true PT0M06S

Минобороны РФ об обмене с Украиной военнопленными Главное из нового брифинга от Минобороны: Российские ВКС уничтожили до ста боевиков 93-й мехбригады ВСУ и одну установку HIMARS в Харьковской области; Обстрел Энергодара и ЗАЭС велся с позиций в Днепропетровской области, ответным огнем артиллерии подразделения ВСУ подавлены; Украинская артиллерия выпустила 13 снарядов по Энергодару и территории, прилегающей к ЗАЭС, за сутки; Минобороны сообщило о возвращении в Россию 55 военных в рамках обмена с Украиной. Все возвращенные военные уже доставлены в Россию и находятся в медицинских учреждениях. 2022-09-22T11:55 true PT5M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы рф