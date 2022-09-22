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Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/voennoplennye-1818633176.html
Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины
Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины - РИА Новости, 22.09.2022
Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины
В Россию вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:55
2022-09-22T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Россию вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине, сообщило Министерство обороны.Всех освобожденных самолетом доставили в Россию. Сейчас они находятся в ведомственных госпиталях Минобороны, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.Военнослужащие уже смогли связаться с родными.Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, подписавший указ об обмене с Украиной, среди освобожденных пятеро из Донбасса, остальные — из Вооруженных сил России.Он добавил, что украинской стороне передали 215 человек.Пушилин также добавил, что среди обменянных — Виктор Медведчук. Глава ДНР подчеркнул, что оппозиционный украинский политик в рамках минского процесса и вне его способствовал освобождению из плена более тысячи человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Возвращение российских военных из украинского плена
Минобороны публикует кадры возвращения 55 военных России, ЛНР и ДНР из украинского плена в результате обмена
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Минобороны РФ об обмене с Украиной военнопленными
Главное из нового брифинга от Минобороны: Российские ВКС уничтожили до ста боевиков 93-й мехбригады ВСУ и одну установку HIMARS в Харьковской области; Обстрел Энергодара и ЗАЭС велся с позиций в Днепропетровской области, ответным огнем артиллерии подразделения ВСУ подавлены; Украинская артиллерия выпустила 13 снарядов по Энергодару и территории, прилегающей к ЗАЭС, за сутки; Минобороны сообщило о возвращении в Россию 55 военных в рамках обмена с Украиной. Все возвращенные военные уже доставлены в Россию и находятся в медицинских учреждениях.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
11:55 22.09.2022 (обновлено: 14:28 22.09.2022)
 
Минобороны объявило о возвращении 55 военнопленных с Украины

Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 55 военных из России, ДНР и ЛНР

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Россию вернулись 55 военнослужащих, находившихся в плену на Украине, сообщило Министерство обороны.
"В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в публикации.
Всех освобожденных самолетом доставили в Россию. Сейчас они находятся в ведомственных госпиталях Минобороны, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Военнослужащие уже смогли связаться с родными.
Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, подписавший указ об обмене с Украиной, среди освобожденных пятеро из Донбасса, остальные — из Вооруженных сил России.
Он добавил, что украинской стороне передали 215 человек.

"В том числе часть из них — это и представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача — вернуть наших ребят в кратчайшие сроки. <...> Для меня это стало главенствующим. Здесь нам нужно понимать, что жизни наших ребят — главнее всего. Своих мы не имеем права бросать и не бросаем", — пояснил руководитель республики.

Пушилин также добавил, что среди обменянных — Виктор Медведчук. Глава ДНР подчеркнул, что оппозиционный украинский политик в рамках минского процесса и вне его способствовал освобождению из плена более тысячи человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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