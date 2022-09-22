https://ria.ru/20220922/vinovnye-1818778637.html

Виновные в обстрелах мирных жителей понесут ответственность, заявил Лавров

Виновные в обстрелах мирных жителей понесут ответственность, заявил Лавров - РИА Новости, 22.09.2022

Виновные в обстрелах мирных жителей понесут ответственность, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в ООН, что все виновные на Украине в обстрелах мирного населения будут привлечены к ответственности вне зависимости... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:08

2022-09-22T19:08

2022-09-22T19:08

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

украина

россия

великобритания

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в ООН, что все виновные на Украине в обстрелах мирного населения будут привлечены к ответственности вне зависимости от их гражданства."Расследуются уголовные дела в отношении граждан Великобритании, Канады, США, Нидерландов по факту наемничества и совершения преступных действий на Украине. Я заверяю вас, что все виновные, вне зависимости от их гражданства, будут привлечены к ответственности", - сообщил глава российского МИД.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей лавров, украина, россия, великобритания, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)