https://ria.ru/20220922/vinovnye-1818778637.html
Виновные в обстрелах мирных жителей понесут ответственность, заявил Лавров
Виновные в обстрелах мирных жителей понесут ответственность, заявил Лавров - РИА Новости, 22.09.2022
Виновные в обстрелах мирных жителей понесут ответственность, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в ООН, что все виновные на Украине в обстрелах мирного населения будут привлечены к ответственности вне зависимости... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:08
2022-09-22T19:08
2022-09-22T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в ООН, что все виновные на Украине в обстрелах мирного населения будут привлечены к ответственности вне зависимости от их гражданства."Расследуются уголовные дела в отношении граждан Великобритании, Канады, США, Нидерландов по факту наемничества и совершения преступных действий на Украине. Я заверяю вас, что все виновные, вне зависимости от их гражданства, будут привлечены к ответственности", - сообщил глава российского МИД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Великобритания, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Виновные в обстрелах мирных жителей понесут ответственность, заявил Лавров
Лавров: виновные в обстрелах мирного населения на Украине понесут ответственность