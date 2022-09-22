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Виновные в обстрелах мирных жителей понесут ответственность, заявил Лавров - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/vinovnye-1818778637.html
Виновные в обстрелах мирных жителей понесут ответственность, заявил Лавров
Виновные в обстрелах мирных жителей понесут ответственность, заявил Лавров - РИА Новости, 22.09.2022
Виновные в обстрелах мирных жителей понесут ответственность, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в ООН, что все виновные на Украине в обстрелах мирного населения будут привлечены к ответственности вне зависимости... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:08
2022-09-22T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
великобритания
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в ООН, что все виновные на Украине в обстрелах мирного населения будут привлечены к ответственности вне зависимости от их гражданства."Расследуются уголовные дела в отношении граждан Великобритании, Канады, США, Нидерландов по факту наемничества и совершения преступных действий на Украине. Я заверяю вас, что все виновные, вне зависимости от их гражданства, будут привлечены к ответственности", - сообщил глава российского МИД.
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в мире, сергей лавров, украина, россия, великобритания, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Великобритания, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:08 22.09.2022
 
Виновные в обстрелах мирных жителей понесут ответственность, заявил Лавров

Лавров: виновные в обстрелах мирного населения на Украине понесут ответственность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в ООН, что все виновные на Украине в обстрелах мирного населения будут привлечены к ответственности вне зависимости от их гражданства.
"Расследуются уголовные дела в отношении граждан Великобритании, Канады, США, Нидерландов по факту наемничества и совершения преступных действий на Украине. Я заверяю вас, что все виновные, вне зависимости от их гражданства, будут привлечены к ответственности", - сообщил глава российского МИД.
Рубежное - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 15:04Специальная военная операция на Украине
Жители Рубежного, чьи родные погибли от ВСУ, ожидают наказания виновных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияВеликобританияООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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