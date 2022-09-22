https://ria.ru/20220922/ugol-1818665327.html

Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет

Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет - РИА Новости, 22.09.2022

Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет

Поставки российского угля в Китай в августе 2022 года достигли максимума, по крайней мере за последние пять лет, свидетельствуют данные Главного таможенного... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:30

2022-09-22T13:30

2022-09-22T13:30

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цены на нефть

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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Поставки российского угля в Китай в августе 2022 года достигли максимума, по крайней мере за последние пять лет, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (данные стали публиковаться с 2017 года), пишет РБК.Ввоз угля вырос на 57% по сравнению с прошлым годом, до 8,542 миллиона тонн. Из них 7,845 миллиона тонн пришлось на каменный уголь и брикеты (ТН ВЭД 2701) и еще около 0,7 миллиона тонн - на бурый уголь (ТН ВЭД 2702).Пекин закупил российского угля в августе чуть более чем на 1,4 миллиарда долларов. Это в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

https://ria.ru/20220401/postavki-1781282798.html

китай

москва

пекин

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, москва, пекин, экономика, цены на нефть