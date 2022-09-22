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Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет - РИА Новости, 22.09.2022
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Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет
Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет - РИА Новости, 22.09.2022
Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет
Поставки российского угля в Китай в августе 2022 года достигли максимума, по крайней мере за последние пять лет, свидетельствуют данные Главного таможенного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:30
2022-09-22T13:30
россия-китай: главное
китай
москва
пекин
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Поставки российского угля в Китай в августе 2022 года достигли максимума, по крайней мере за последние пять лет, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (данные стали публиковаться с 2017 года), пишет РБК.Ввоз угля вырос на 57% по сравнению с прошлым годом, до 8,542 миллиона тонн. Из них 7,845 миллиона тонн пришлось на каменный уголь и брикеты (ТН ВЭД 2701) и еще около 0,7 миллиона тонн - на бурый уголь (ТН ВЭД 2702).Пекин закупил российского угля в августе чуть более чем на 1,4 миллиарда долларов. Это в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.
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китай, москва, пекин, экономика, цены на нефть
Россия-Китай: Главное, Китай, Москва, Пекин, Экономика, Цены на нефть
13:30 22.09.2022
 

Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкЭкскаватор загружает автомобиль BELAZ на "Виноградовском" разрезе в Кемеровской области
Экскаватор загружает автомобиль BELAZ на Виноградовском разрезе в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Поставки российского угля в Китай в августе 2022 года достигли максимума, по крайней мере за последние пять лет, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (данные стали публиковаться с 2017 года), пишет РБК.
Ввоз угля вырос на 57% по сравнению с прошлым годом, до 8,542 миллиона тонн. Из них 7,845 миллиона тонн пришлось на каменный уголь и брикеты (ТН ВЭД 2701) и еще около 0,7 миллиона тонн - на бурый уголь (ТН ВЭД 2702).
Пекин закупил российского угля в августе чуть более чем на 1,4 миллиарда долларов. Это в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.
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