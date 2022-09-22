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Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет
Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет - РИА Новости, 22.09.2022
Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет
Поставки российского угля в Китай в августе 2022 года достигли максимума, по крайней мере за последние пять лет, свидетельствуют данные Главного таможенного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:30
2022-09-22T13:30
2022-09-22T13:30
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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Поставки российского угля в Китай в августе 2022 года достигли максимума, по крайней мере за последние пять лет, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (данные стали публиковаться с 2017 года), пишет РБК.Ввоз угля вырос на 57% по сравнению с прошлым годом, до 8,542 миллиона тонн. Из них 7,845 миллиона тонн пришлось на каменный уголь и брикеты (ТН ВЭД 2701) и еще около 0,7 миллиона тонн - на бурый уголь (ТН ВЭД 2702).Пекин закупил российского угля в августе чуть более чем на 1,4 миллиарда долларов. Это в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.
https://ria.ru/20220401/postavki-1781282798.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, москва, пекин, экономика, цены на нефть
Россия-Китай: Главное, Китай, Москва, Пекин, Экономика, Цены на нефть