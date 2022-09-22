https://ria.ru/20220922/turbiny-1818578599.html

В парламенте Канады решили проводить больше слушаний по турбинам Siemens

В парламенте Канады решили проводить больше слушаний по турбинам Siemens - РИА Новости, 22.09.2022

В парламенте Канады решили проводить больше слушаний по турбинам Siemens

В палате общин канадского парламента приняли предложение проводить дополнительные слушания по вопросам турбин Siemens для газопровода "Северный поток" и текущей РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T02:20

2022-09-22T02:20

2022-09-22T05:17

экономика

канада

украина

россия

газпром

siemens

северный поток

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. В палате общин канадского парламента приняли предложение проводить дополнительные слушания по вопросам турбин Siemens для газопровода "Северный поток" и текущей ситуации на Украине, сообщил председатель комитета палаты по международным отношениям Али Эхсасси.Эхсасси добавил, что в комитете намерены подготовить отчет по Украине, включая вопрос обхода санкций в рамках вопроса обслуживания турбин.Поставки газа по "Северному потоку", одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что в Siemens поставили подписи под тем, что турбины "Северного потока" не подлежат использованию и их необходимо ремонтировать.

https://ria.ru/20220912/gazprom-1816169437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, канада, украина, россия, газпром, siemens, северный поток, владимир путин