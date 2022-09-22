https://ria.ru/20220922/turbiny-1818578599.html
В парламенте Канады решили проводить больше слушаний по турбинам Siemens
В парламенте Канады решили проводить больше слушаний по турбинам Siemens - РИА Новости, 22.09.2022
В парламенте Канады решили проводить больше слушаний по турбинам Siemens
В палате общин канадского парламента приняли предложение проводить дополнительные слушания по вопросам турбин Siemens для газопровода "Северный поток" и текущей РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T02:20
2022-09-22T02:20
2022-09-22T05:17
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газпром
siemens
северный поток
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. В палате общин канадского парламента приняли предложение проводить дополнительные слушания по вопросам турбин Siemens для газопровода "Северный поток" и текущей ситуации на Украине, сообщил председатель комитета палаты по международным отношениям Али Эхсасси.Эхсасси добавил, что в комитете намерены подготовить отчет по Украине, включая вопрос обхода санкций в рамках вопроса обслуживания турбин.Поставки газа по "Северному потоку", одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.В сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что в Siemens поставили подписи под тем, что турбины "Северного потока" не подлежат использованию и их необходимо ремонтировать.
https://ria.ru/20220912/gazprom-1816169437.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, канада, украина, россия, газпром, siemens, северный поток, владимир путин
Экономика, Канада, Украина, Россия, Газпром, Siemens, Северный поток, Владимир Путин
02:20 22.09.2022 (обновлено: 05:17 22.09.2022)
В парламенте Канады решили проводить больше слушаний по турбинам Siemens
В парламенте Канады решили проводить больше слушаний по турбинам для "Северного потока"
ВАШИНГТОН, 22 сен - РИА Новости. В палате общин канадского парламента приняли предложение проводить дополнительные слушания по вопросам турбин Siemens для газопровода "Северный поток" и текущей ситуации на Украине, сообщил председатель комитета палаты по международным отношениям Али Эхсасси.
"Принятое предложение будет читаться следующим образом: "В связи с изучением экспорта турбин российского "Газпрома" комитет приглашает представителей Siemens и Газовой ассоциации Канады к двухчасовым показаниям, приглашает министра иностранных дел на два часа для предоставления данных о вопросе турбин и других событий, связанных с Украиной", - говорится в заявлении.
Эхсасси добавил, что в комитете намерены подготовить отчет по Украине, включая вопрос обхода санкций в рамках вопроса обслуживания турбин.
Поставки газа по "Северному потоку", одному из основных маршрутов экспорта российского газа, остановлены с конца августа. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".
Немецкая Siemens заявила, что не считает их технической причиной для остановки газопровода. Однако позже "Газпром" объявил, что Siemens участвует в ремонтных работах агрегата, обнаруживает неисправности и готова их устранять, но из-за санкций делать это негде.
В сентябре президент России Владимир Путин
сообщил, что в Siemens поставили подписи под тем, что турбины "Северного потока" не подлежат использованию и их необходимо ремонтировать.