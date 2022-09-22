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Специалисты городских служб Москвы начали готовить цветники к холодам

Специалисты городских служб Москвы начали готовить цветники к холодам - РИА Новости, 22.09.2022

Специалисты городских служб Москвы начали готовить цветники к холодам

Специалисты столичных городских служб подготавливают цветники к холодам, растения подкармливают удобрениями и обрабатывают от вредителей, сообщил заммэра Москвы РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:40

2022-09-22T14:40

2022-09-22T14:40

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петр бирюков

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты столичных городских служб подготавливают цветники к холодам, растения подкармливают удобрениями и обрабатывают от вредителей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства проводят все необходимые мероприятия, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей", - рассказал Бирюков, слова которого приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра отметил, что после завершения работ специалисты задекорируют цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму. Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов.В столичном комплексе городского хозяйства рассказали, что специалисты проводят подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость, очищают клумбы от мусора и сорняков, обрабатывают многолетники от болезней и вредителей. Кроме того, перед холодами проводится обрезка растений, кустовые розы закрывают специальным защитным материалом."Клумбы на Северном речном вокзале украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложим в виде ярких орнаментов", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220831/moskva-1813152939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы