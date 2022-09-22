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Московская область вышла в лидеры по цифровизации энергетики и ЖКХ

Московская область вышла в лидеры по цифровизации энергетики и ЖКХ - РИА Новости, 22.09.2022

Московская область вышла в лидеры по цифровизации энергетики и ЖКХ

Ежегодная конференция министерства энергетики "Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы" началась в Московской РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:36

2022-09-22T20:36

2022-09-22T20:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Ежегодная конференция министерства энергетики "Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы" началась в Московской области. На мероприятии министр энергетики МО Александр Самарин рассказал, что регион оказался в лидерах по России по цифровизации энергетики и ЖКХ. Об этом сообщил телеканал "360"."Московская область занимает лидирующие позиции по внедрению цифровизации, это касается и технологического присоединения, обработки обращений граждан, социальной газификации. Практически вся энергетическая и коммунальная инфраструктура региона переведена в "цифру". Сегодня на пленарном заседании мы как раз рассказали о том, чего достигли, и показали, какие задачи стоят перед нами на будущее", – сказал министр.Все услуги постепенно переводят в электронный формат, сейчас очень многие из них можно оформить через портал "Госуслуги", не выходя из дома.Цифровизация энергетической и коммунальной сфер состоит из трех частей: цифровых отраслевых услуг для бизнеса, цифровизации инженерных систем и цифровизации управления.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)