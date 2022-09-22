https://ria.ru/20220922/taktika-1818571241.html
РВИО: украинские войска используют ту же тактику, что и гитлеровцы
РВИО: украинские войска используют ту же тактику, что и гитлеровцы - РИА Новости, 22.09.2022
РВИО: украинские войска используют ту же тактику, что и гитлеровцы
Украинские военные, выстроившие в Донбассе мощные укрепрайоны и оставляющие после отступления "выжженную землю", применяют сегодня ту же тактику, что и занявшая РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T00:19
2022-09-22T00:19
2022-09-22T00:19
специальная военная операция на украине
донбасс
российское военно-историческое общество (рвио)
в мире
украина
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Украинские военные, выстроившие в Донбассе мощные укрепрайоны и оставляющие после отступления "выжженную землю", применяют сегодня ту же тактику, что и занявшая 80 лет назад этот регион нацистская Германия, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Стратегическая операция по освобождению Донбасса от нацистов завершилась 22 сентября 1943 года. В результате продолжавшихся больше месяца кровопролитных боев советская армия полностью отбила донецкий бассейн, который год находился под нацистской оккупацией, заставила гитлеровцев отступить к Днепру и вернула доступ к промышленным мощностям и угольным ресурсам региона.Историк отметил, что как 79 лет назад, так и сегодня прорывать такую оборону "очень тяжело", однако российская армия вскрывает украинские позиции, так же как ВС СССР сломили оборону гитлеровцев на Донбассе."Как тогда мы прорвали ее (оборону нацистов – ред), так делаем это и сегодня, взламывая украинские позиции, уничтожая их огневые точки. Да, кому-то кажется, что это происходит не так быстро, но ведь мы бережем жизни мирных людей и своих солдат, нанося максимальный урон противнику", - подчеркнул Мягков.По мнению научного директора РВИО, другой общей чертой Вермахта и украинских войск является тактика "выжженной земли"."Даже спешно отступая, гитлеровцы применяли тактику "выжженной земли", уничтожая все на своем пути – заводы, дома, больницы, чтобы нам ничего не досталось. То есть они действовали примерно так же, как поступают сегодня укронацисты –как и их "предшественники", украинские военные прикрываются мирными жителями, уничтожают объекты инфраструктуры", - отметил Мягков.
https://ria.ru/20220820/banderovtsy-1810983529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, российское военно-историческое общество (рвио), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Российское военно-историческое общество (РВИО), В мире, Украина
РВИО: украинские войска используют ту же тактику, что и гитлеровцы
РВИО: украинские войска в Донбассе используют ту же тактику, что и гитлеровцы в 1943 году
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Украинские военные, выстроившие в Донбассе мощные укрепрайоны и оставляющие после отступления "выжженную землю", применяют сегодня ту же тактику, что и занявшая 80 лет назад этот регион нацистская Германия, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Стратегическая операция по освобождению Донбасса от нацистов завершилась 22 сентября 1943 года. В результате продолжавшихся больше месяца кровопролитных боев советская армия полностью отбила донецкий бассейн, который год находился под нацистской оккупацией, заставила гитлеровцев отступить к Днепру и вернула доступ к промышленным мощностям и угольным ресурсам региона.
"Между боевыми действиями на Донбассе в 1943 году и сегодняшней спецоперацией есть четкие параллели. В первую очередь, это мощные укрепрайоны, которые оборудовали гитлеровцы на Миус-фронте (река Миус, впадающая в Азовское море – ред.) и украинские войска на Донбассе за последние восемь лет. Глубина оборонительных позиций немцев достигала три линии, 15, а где-то и 20 километров сплошных траншей, колючей проволоки, минных полей, дотов, дзотов (до 20-30 установок на километр фронта). Сегодня мы видим ту же самую глубину укреплений у националистов, если даже не больше", - сказал Мягков.
Историк отметил, что как 79 лет назад, так и сегодня прорывать такую оборону "очень тяжело", однако российская армия вскрывает украинские позиции, так же как ВС СССР сломили оборону гитлеровцев на Донбассе.
"Как тогда мы прорвали ее (оборону нацистов – ред), так делаем это и сегодня, взламывая украинские позиции, уничтожая их огневые точки. Да, кому-то кажется, что это происходит не так быстро, но ведь мы бережем жизни мирных людей и своих солдат, нанося максимальный урон противнику", - подчеркнул Мягков.
По мнению научного директора РВИО, другой общей чертой Вермахта и украинских войск является тактика "выжженной земли".
"Даже спешно отступая, гитлеровцы применяли тактику "выжженной земли", уничтожая все на своем пути – заводы, дома, больницы, чтобы нам ничего не досталось. То есть они действовали примерно так же, как поступают сегодня укронацисты –как и их "предшественники", украинские военные прикрываются мирными жителями, уничтожают объекты инфраструктуры", - отметил Мягков.