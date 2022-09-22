https://ria.ru/20220922/taktika-1818571241.html

РВИО: украинские войска используют ту же тактику, что и гитлеровцы

РВИО: украинские войска используют ту же тактику, что и гитлеровцы - РИА Новости, 22.09.2022

РВИО: украинские войска используют ту же тактику, что и гитлеровцы

Украинские военные, выстроившие в Донбассе мощные укрепрайоны и оставляющие после отступления "выжженную землю", применяют сегодня ту же тактику, что и занявшая РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T00:19

2022-09-22T00:19

2022-09-22T00:19

специальная военная операция на украине

донбасс

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Украинские военные, выстроившие в Донбассе мощные укрепрайоны и оставляющие после отступления "выжженную землю", применяют сегодня ту же тактику, что и занявшая 80 лет назад этот регион нацистская Германия, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Стратегическая операция по освобождению Донбасса от нацистов завершилась 22 сентября 1943 года. В результате продолжавшихся больше месяца кровопролитных боев советская армия полностью отбила донецкий бассейн, который год находился под нацистской оккупацией, заставила гитлеровцев отступить к Днепру и вернула доступ к промышленным мощностям и угольным ресурсам региона.Историк отметил, что как 79 лет назад, так и сегодня прорывать такую оборону "очень тяжело", однако российская армия вскрывает украинские позиции, так же как ВС СССР сломили оборону гитлеровцев на Донбассе."Как тогда мы прорвали ее (оборону нацистов – ред), так делаем это и сегодня, взламывая украинские позиции, уничтожая их огневые точки. Да, кому-то кажется, что это происходит не так быстро, но ведь мы бережем жизни мирных людей и своих солдат, нанося максимальный урон противнику", - подчеркнул Мягков.По мнению научного директора РВИО, другой общей чертой Вермахта и украинских войск является тактика "выжженной земли"."Даже спешно отступая, гитлеровцы применяли тактику "выжженной земли", уничтожая все на своем пути – заводы, дома, больницы, чтобы нам ничего не досталось. То есть они действовали примерно так же, как поступают сегодня укронацисты –как и их "предшественники", украинские военные прикрываются мирными жителями, уничтожают объекты инфраструктуры", - отметил Мягков.

https://ria.ru/20220820/banderovtsy-1810983529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донбасс, российское военно-историческое общество (рвио), в мире, украина