Рейтинг@Mail.ru
РВИО: украинские войска используют ту же тактику, что и гитлеровцы - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/taktika-1818571241.html
РВИО: украинские войска используют ту же тактику, что и гитлеровцы
РВИО: украинские войска используют ту же тактику, что и гитлеровцы - РИА Новости, 22.09.2022
РВИО: украинские войска используют ту же тактику, что и гитлеровцы
Украинские военные, выстроившие в Донбассе мощные укрепрайоны и оставляющие после отступления "выжженную землю", применяют сегодня ту же тактику, что и занявшая РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T00:19
2022-09-22T00:19
специальная военная операция на украине
донбасс
российское военно-историческое общество (рвио)
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Украинские военные, выстроившие в Донбассе мощные укрепрайоны и оставляющие после отступления "выжженную землю", применяют сегодня ту же тактику, что и занявшая 80 лет назад этот регион нацистская Германия, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Стратегическая операция по освобождению Донбасса от нацистов завершилась 22 сентября 1943 года. В результате продолжавшихся больше месяца кровопролитных боев советская армия полностью отбила донецкий бассейн, который год находился под нацистской оккупацией, заставила гитлеровцев отступить к Днепру и вернула доступ к промышленным мощностям и угольным ресурсам региона.Историк отметил, что как 79 лет назад, так и сегодня прорывать такую оборону "очень тяжело", однако российская армия вскрывает украинские позиции, так же как ВС СССР сломили оборону гитлеровцев на Донбассе."Как тогда мы прорвали ее (оборону нацистов – ред), так делаем это и сегодня, взламывая украинские позиции, уничтожая их огневые точки. Да, кому-то кажется, что это происходит не так быстро, но ведь мы бережем жизни мирных людей и своих солдат, нанося максимальный урон противнику", - подчеркнул Мягков.По мнению научного директора РВИО, другой общей чертой Вермахта и украинских войск является тактика "выжженной земли"."Даже спешно отступая, гитлеровцы применяли тактику "выжженной земли", уничтожая все на своем пути – заводы, дома, больницы, чтобы нам ничего не досталось. То есть они действовали примерно так же, как поступают сегодня укронацисты –как и их "предшественники", украинские военные прикрываются мирными жителями, уничтожают объекты инфраструктуры", - отметил Мягков.
https://ria.ru/20220820/banderovtsy-1810983529.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_129:0:2640:1883_1920x0_80_0_0_74c7803ffd77bd2fafba7632e649d4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, российское военно-историческое общество (рвио), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Российское военно-историческое общество (РВИО), В мире, Украина
00:19 22.09.2022
 
РВИО: украинские войска используют ту же тактику, что и гитлеровцы

РВИО: украинские войска в Донбассе используют ту же тактику, что и гитлеровцы в 1943 году

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Украинские военные, выстроившие в Донбассе мощные укрепрайоны и оставляющие после отступления "выжженную землю", применяют сегодня ту же тактику, что и занявшая 80 лет назад этот регион нацистская Германия, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Стратегическая операция по освобождению Донбасса от нацистов завершилась 22 сентября 1943 года. В результате продолжавшихся больше месяца кровопролитных боев советская армия полностью отбила донецкий бассейн, который год находился под нацистской оккупацией, заставила гитлеровцев отступить к Днепру и вернула доступ к промышленным мощностям и угольным ресурсам региона.
"Между боевыми действиями на Донбассе в 1943 году и сегодняшней спецоперацией есть четкие параллели. В первую очередь, это мощные укрепрайоны, которые оборудовали гитлеровцы на Миус-фронте (река Миус, впадающая в Азовское море – ред.) и украинские войска на Донбассе за последние восемь лет. Глубина оборонительных позиций немцев достигала три линии, 15, а где-то и 20 километров сплошных траншей, колючей проволоки, минных полей, дотов, дзотов (до 20-30 установок на километр фронта). Сегодня мы видим ту же самую глубину укреплений у националистов, если даже не больше", - сказал Мягков.
Историк отметил, что как 79 лет назад, так и сегодня прорывать такую оборону "очень тяжело", однако российская армия вскрывает украинские позиции, так же как ВС СССР сломили оборону гитлеровцев на Донбассе.
"Как тогда мы прорвали ее (оборону нацистов – ред), так делаем это и сегодня, взламывая украинские позиции, уничтожая их огневые точки. Да, кому-то кажется, что это происходит не так быстро, но ведь мы бережем жизни мирных людей и своих солдат, нанося максимальный урон противнику", - подчеркнул Мягков.
По мнению научного директора РВИО, другой общей чертой Вермахта и украинских войск является тактика "выжженной земли".
"Даже спешно отступая, гитлеровцы применяли тактику "выжженной земли", уничтожая все на своем пути – заводы, дома, больницы, чтобы нам ничего не досталось. То есть они действовали примерно так же, как поступают сегодня укронацисты –как и их "предшественники", украинские военные прикрываются мирными жителями, уничтожают объекты инфраструктуры", - отметил Мягков.
Сельские жители во время опознания тел своих родных, зверски замученных и расстрелянных фашистскими оккупантами и их пособниками на территории Украины - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 16:15
РВИО подготовило сборник документов о зверствах бандеровцев
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссийское военно-историческое общество (РВИО)В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала