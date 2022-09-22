https://ria.ru/20220922/starenie-1818475162.html

Прививка от старения. Биологи открыли новый механизм продления жизни

Прививка от старения. Биологи открыли новый механизм продления жизни - РИА Новости, 22.09.2022

Прививка от старения. Биологи открыли новый механизм продления жизни

С возрастом люди болеют все чаще из-за того, что иммунная система действует неэффективно. Недавно ученые обнаружили у Т-лимфоцитов особое свойство, на основе... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:00

2022-09-22T08:00

2022-09-22T08:10

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. С возрастом люди болеют все чаще из-за того, что иммунная система действует неэффективно. Недавно ученые обнаружили у Т-лимфоцитов особое свойство, на основе которого хотят разработать способы искусственного "взбадривания" иммунитета. По мнению исследователей, это защитит от инфекций и продлит жизнь.Девять причин старенияСтарение — биологический процесс, который приводит к постепенному нарушению, а иногда и утрате важных функций организма. В свое время группа европейских ученых провела масштабный анализ литературы и опубликовала в журнале Cell обзорную статью. Авторы выделили девять "признаков" старения. Хотя речь скорее о его причинах, и каждая из них связана с тем или иным молекулярным механизмом. Если кратко, все так или иначе сводится к накоплению клеточных повреждений.Первая причина — геномная нестабильность. Генетический код — инструкция для развития клеток. Когда они делятся, а ДНК реплицируется, в частях кода неизбежно возникают сбои. Чем старше ткани, тем больше накопленных ошибок, приводящих к гибели клеток или перерождению в злокачественные. Для замедления этого процесса нужно усовершенствовать механизм восстановления ДНК — или хотя бы научиться оперативно удалять поврежденные клетки.Вторая причина — истощение теломер, "защитных колпачков" на концах хромосом, содержащих клеточные ДНК. При каждом делении длина теломер уменьшается. В конечном итоге хромосома разрушается и клетка погибает.Ошибки могут возникать и при изменениях в экспрессии генов, кодирующих синтез определенных белков. Отдельные необходимые белки тогда перестают вырабатываться, а вредные — наоборот. В таком случае говорят об эпигенетических нарушениях. Некоторые из них можно исправить медикаментозными методами.Сами белки со временем тоже утрачивают стабильность и хуже выполняют свои функции. Кроме того, с возрастом организм теряет способность устранять старые белки. Они накапливаются и становятся токсичными — например, те, из которых состоят бета-амилоидные агрегаты в головном мозге, приводят к болезни Альцгеймера.К тому же с годами ухудшается обмен веществ, из-за чего в клетках накапливается слишком много жира и глюкозы. Поэтому для предотвращения старения важно соблюдать диету.Возникают неисправности и в механизме выработки энергии митохондриями. Эти клеточные мини-электростанции становятся менее эффективными, производят все больше активных форм кислорода, разрушающих ДНК и белки.Помимо преждевременной смерти клеток, есть и обратная причина: стареющие клетки не умирают, а накапливаются, вызывая воспаление, которое постепенно распространяется по всему телу. Для лечения возрастных заболеваний фармакологи разрабатывают препараты-сенолитики, чье действие основано на удалении таких клеток.Процесс старения затрагивает и стволовые клетки, призванные восстанавливать поврежденные ткани. Формально считается, что они не стареют. Однако с возрастом падает их активность и наступает истощение, ткани перестают обновляться. В некоторой степени этот процесс можно активировать с помощью терапии стволовыми клетками.И наконец, меняется межклеточная коммуникация. Для нормального функционирования организма клетки постоянно "общаются" — посылают друг другу сигналы через кровеносную и эндокринную системы. Стареющие клетки теряют чувствительность к этим сигналам. Тогда рушатся внутренние связи, иммунная система перестает эффективно работать, а воспаление блокирует сохранившиеся каналы взаимодействия со здоровыми клетками.Вторая жизнь Т-лимфоцитовХотя авторы статьи и обозначили девять различных черт старения, на самом деле все они взаимосвязаны, и часто трудно понять, где причина, а где следствие. Так, геномная нестабильность приводит к проблемам с белками, к эпигенетическим изменениям и нарушениям протеома. Из-за этого начинается клеточное старение, а также — воспаление, которое, переходя в системное хроническое, вызывает геномную нестабильность, митохондриальную дисфункцию и сбой межклеточной коммуникации. Поэтому не существует универсального подхода в борьбе со старением, а каждое открытие в этой области — серьезное достижение.Недавно биологи определили новый механизм, который замедляет и может даже предотвратить естественное старение иммунных клеток. А значит — затормозить большинство процессов возрастной деградации.У любых клеток, включая иммунные, есть предел деления, определяемый размером теломер. При его достижении клетка или погибает, или становится стареющей, а это не меньшая проблема для организма. Исключение — стволовые клетки, способные делиться очень долго благодаря тому, что вырабатывают фермент теломеразу, продлевающий жизнь теломер. За это открытие в 2009-м присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.Активировать собственную теломеразу могут и Т-лимфоциты. Правда, они производят фермент в очень ограниченном объеме. Т-лимфоциты — главная "боевая" единица иммунной системы, отвечающая за уничтожение чужеродных патогенов. При любой инфекции они начинают активно делиться, и биологи долго не могли понять, как этим клеткам удается годами сохранять здоровое состояние.Ученые из пяти стран под руководством Майкла Карина, профессора Калифорнийского университете в Сан-Диего, выяснили, что для поддержания своих хромосом Т-лимфоциты пользуются чужим ресурсом — теломерами антигенпрезентирующих клеток. Они доставляют к Т-лимфоцитам антигены — любые подозрительные фрагменты, на которые может отреагировать иммунная система. Наблюдая за клеточными реакциями, исследователи заметили: у антигенпрезентирующих клеток после взаимодействия с Т-лимфоцитами теломеры укорачиваются, а у Т-лимфоцитов — наоборот, увеличиваются, причем существенно больше, чем при активации теломеразы.Как выяснилось, ядра антигенпрезентирующих клеток выпускают мембранные пузырьки с кусками теломер. Лимфоциты, захватывая эти теломеры, используют их для наращивания концов хромосом."В течение более чем сорока лет считали, что активация теломеразы — единственный механизм, ответственный за удлинение и поддержание теломер в клетках, — приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа Лондона слова первого автора статьи профессора Алессио Ланна. — Наши результаты показывают: есть другой способ, не требующий участия теломеразы".Вакцина молодостиУченые экспериментально доказали, что простое добавление пузырьков с теломерами стимулирует деление Т-клеток и замедляет их старение. Мыши, которым вводили лимфоциты с достроенными теломерами, значительно дольше сопротивлялись патогенам и сохраняли иммунную память о перенесенных инфекциях.Новые данные, по мнению специалистов, помогут в создании биологически активных антивозрастных препаратов и вакцин нового поколения, которые вместе с образцами патогена будут доставлять иммунным клеткам дополнительный запас искусственно синтезированных фрагментов теломер. Авторы считают, что такие прививки обеспечат длительную иммунную защиту и ревакцинация не потребуется.

https://ria.ru/20220718/khromosoma-1802794767.html

https://ria.ru/20220318/omolozhenie-1778326312.html

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, медицина, старение, иммунитет