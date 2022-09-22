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В Китае наблюдается устойчивый рост числа базовых станций 5G - РИА Новости, 22.09.2022
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В Китае наблюдается устойчивый рост числа базовых станций 5G
В Китае наблюдается устойчивый рост числа базовых станций 5G - РИА Новости, 22.09.2022
В Китае наблюдается устойчивый рост числа базовых станций 5G
Количество базовых станций связи 5G в Китае стабильно растет на фоне усилий страны по продвижению строительства собственной сети 5G в последние годы. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:33
2022-09-22T13:33
россия-китай: главное
китай
экономика
технологии
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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Количество базовых станций связи 5G в Китае стабильно растет на фоне усилий страны по продвижению строительства собственной сети 5G в последние годы.По данным министерства промышленности и информатизации КНР, по состоянию на конец августа в Китае насчитывалось свыше 2,1 миллиона базовых станций 5G, что составляло 19,8% от общего количества базовых станций мобильной связи в стране. Этот показатель на 5,5 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным показателем на конец 2021 года.По данным министерства, за первые восемь месяцев текущего года в Китае было построено 677 тысяч базовых станций 5G.К концу июля число пользователей мобильной связи 5G в стране достигло 475 миллионов человек, следует из данных ведомства.Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G. Согласно отчету Государственного статистического управления КНР, по состоянию на конец 2021 года количество базовых станций 5G в стране составляло более 60% от их общего количества во всем мире.
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китай, экономика, технологии
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Технологии
13:33 22.09.2022
 

В Китае наблюдается устойчивый рост числа базовых станций 5G

© Flickr / smithВышка сотовой связи
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Flickr / smith
Вышка сотовой связи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Количество базовых станций связи 5G в Китае стабильно растет на фоне усилий страны по продвижению строительства собственной сети 5G в последние годы.
По данным министерства промышленности и информатизации КНР, по состоянию на конец августа в Китае насчитывалось свыше 2,1 миллиона базовых станций 5G, что составляло 19,8% от общего количества базовых станций мобильной связи в стране. Этот показатель на 5,5 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным показателем на конец 2021 года.
По данным министерства, за первые восемь месяцев текущего года в Китае было построено 677 тысяч базовых станций 5G.
К концу июля число пользователей мобильной связи 5G в стране достигло 475 миллионов человек, следует из данных ведомства.
Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G. Согласно отчету Государственного статистического управления КНР, по состоянию на конец 2021 года количество базовых станций 5G в стране составляло более 60% от их общего количества во всем мире.
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