https://ria.ru/20220922/stantsii-1818666705.html

В Китае наблюдается устойчивый рост числа базовых станций 5G

В Китае наблюдается устойчивый рост числа базовых станций 5G - РИА Новости, 22.09.2022

В Китае наблюдается устойчивый рост числа базовых станций 5G

Количество базовых станций связи 5G в Китае стабильно растет на фоне усилий страны по продвижению строительства собственной сети 5G в последние годы. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:33

2022-09-22T13:33

2022-09-22T13:33

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МОСКВА, 22 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Количество базовых станций связи 5G в Китае стабильно растет на фоне усилий страны по продвижению строительства собственной сети 5G в последние годы.По данным министерства промышленности и информатизации КНР, по состоянию на конец августа в Китае насчитывалось свыше 2,1 миллиона базовых станций 5G, что составляло 19,8% от общего количества базовых станций мобильной связи в стране. Этот показатель на 5,5 процентных пункта больше по сравнению с аналогичным показателем на конец 2021 года.По данным министерства, за первые восемь месяцев текущего года в Китае было построено 677 тысяч базовых станций 5G.К концу июля число пользователей мобильной связи 5G в стране достигло 475 миллионов человек, следует из данных ведомства.Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G. Согласно отчету Государственного статистического управления КНР, по состоянию на конец 2021 года количество базовых станций 5G в стране составляло более 60% от их общего количества во всем мире.

https://ria.ru/20220330/kitay-1780835594.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, технологии