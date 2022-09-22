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В Британии обвинили США в затягивании петли на шее мировой экономики - РИА Новости, 22.09.2022
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В Британии обвинили США в затягивании петли на шее мировой экономики
В Британии обвинили США в затягивании петли на шее мировой экономики - РИА Новости, 22.09.2022
В Британии обвинили США в затягивании петли на шее мировой экономики
Действия Федеральной резервной системы США причиняют боль всей мировой экономике, считает британский журнал The Economist. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:20
2022-09-22T16:20
в мире
цены на нефть
экономика
джером пауэлл
америка
сша
вайоминг
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Действия Федеральной резервной системы США причиняют боль всей мировой экономике, считает британский журнал The Economist.Автор статьи заявил, что попытки Америки сдержать собственную инфляцию затягивают петлю на шее мировой экономики. Также журналист отметил, что базовая ставка ФРС уже составляет 3-3,25 процента, что на три процентных пункта выше, чем в начале года. Новые прогнозы показали, что ставки в дальнейшем вырастут значительно выше ожидаемых показателей."Рынки просели от этой новости, наложив вызвав дополнительные страдания в этот и без того сложный месяц. Ужесточение американской денежно-кредитной политики сжимает экономическую активность почти везде, подавляя склонность к риску и повышая стоимость доллара. С конца августа, когда председатель ФРС Джером Пауэлл выступил на конференции центральных банков в Вайоминге с речью, в которой заявил о своей решимости подстегнуть инфляцию, финансовые рынки оказались под ударом", — пояснило издание.По словам автора, падение курса валют означает рост цен на импорт, что усугубляет проблемы инфляции и вынуждает центральные банки идти на собственное резкое повышение ставок. После нескольких лет, в течение которых процентные ставки находились на исторически низком уровне, падение курса валют и стремительный рост доходности стали для рынка шоком.Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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в мире, цены на нефть, экономика, джером пауэлл, америка, сша, вайоминг, федеральная резервная система сша
В мире, Цены на нефть, Экономика, Джером Пауэлл, Америка, США, Вайоминг, Федеральная резервная система США
16:20 22.09.2022
 
В Британии обвинили США в затягивании петли на шее мировой экономики

The Economist: мировая экономика терпит боль из-за повышения процентной ставки в США

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Действия Федеральной резервной системы США причиняют боль всей мировой экономике, считает британский журнал The Economist.
Автор статьи заявил, что попытки Америки сдержать собственную инфляцию затягивают петлю на шее мировой экономики. Также журналист отметил, что базовая ставка ФРС уже составляет 3-3,25 процента, что на три процентных пункта выше, чем в начале года. Новые прогнозы показали, что ставки в дальнейшем вырастут значительно выше ожидаемых показателей.
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"Рынки просели от этой новости, наложив вызвав дополнительные страдания в этот и без того сложный месяц. Ужесточение американской денежно-кредитной политики сжимает экономическую активность почти везде, подавляя склонность к риску и повышая стоимость доллара. С конца августа, когда председатель ФРС Джером Пауэлл выступил на конференции центральных банков в Вайоминге с речью, в которой заявил о своей решимости подстегнуть инфляцию, финансовые рынки оказались под ударом", — пояснило издание.
По словам автора, падение курса валют означает рост цен на импорт, что усугубляет проблемы инфляции и вынуждает центральные банки идти на собственное резкое повышение ставок. После нескольких лет, в течение которых процентные ставки находились на исторически низком уровне, падение курса валют и стремительный рост доходности стали для рынка шоком.
"Даже если рыночной паники удастся избежать, неуклонный рост стоимости кредитов приведет к охлаждению частных инвестиций и свяжет руки правительствам, которые могли бы потратить больше средств для стимулирования своей экономики. К сожалению для политиков других стран, экономика США продолжает выглядеть здоровой, а показатели инфляции держатся на уровне. Поэтому Пауэлл может решить, что ФРС предстоит еще много работы, оставив остальной мир терпеть боль", — резюмировал автор.
Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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В миреЦены на нефтьЭкономикаДжером ПауэллАмерикаСШАВайомингФедеральная резервная система США
 
 
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