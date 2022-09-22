https://ria.ru/20220922/ssha-1818725626.html

В Британии обвинили США в затягивании петли на шее мировой экономики

В Британии обвинили США в затягивании петли на шее мировой экономики - РИА Новости, 22.09.2022

В Британии обвинили США в затягивании петли на шее мировой экономики

Действия Федеральной резервной системы США причиняют боль всей мировой экономике, считает британский журнал The Economist. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:20

2022-09-22T16:20

2022-09-22T16:20

в мире

цены на нефть

экономика

джером пауэлл

америка

сша

вайоминг

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Действия Федеральной резервной системы США причиняют боль всей мировой экономике, считает британский журнал The Economist.Автор статьи заявил, что попытки Америки сдержать собственную инфляцию затягивают петлю на шее мировой экономики. Также журналист отметил, что базовая ставка ФРС уже составляет 3-3,25 процента, что на три процентных пункта выше, чем в начале года. Новые прогнозы показали, что ставки в дальнейшем вырастут значительно выше ожидаемых показателей."Рынки просели от этой новости, наложив вызвав дополнительные страдания в этот и без того сложный месяц. Ужесточение американской денежно-кредитной политики сжимает экономическую активность почти везде, подавляя склонность к риску и повышая стоимость доллара. С конца августа, когда председатель ФРС Джером Пауэлл выступил на конференции центральных банков в Вайоминге с речью, в которой заявил о своей решимости подстегнуть инфляцию, финансовые рынки оказались под ударом", — пояснило издание.По словам автора, падение курса валют означает рост цен на импорт, что усугубляет проблемы инфляции и вынуждает центральные банки идти на собственное резкое повышение ставок. После нескольких лет, в течение которых процентные ставки находились на исторически низком уровне, падение курса валют и стремительный рост доходности стали для рынка шоком.Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220920/krizis-1818062425.html

https://ria.ru/20220920/vengriya-1818056279.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, экономика, джером пауэлл, америка, сша, вайоминг, федеральная резервная система сша