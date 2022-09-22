https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818807189.html

Спецоперация, 22 сентября: Россия и Украина обменялись военнопленными

Спецоперация, 22 сентября: Россия и Украина обменялись военнопленными - РИА Новости, 22.09.2022

Спецоперация, 22 сентября: Россия и Украина обменялись военнопленными

ВКС России в четверг уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T21:47

2022-09-22T21:47

2022-09-22T21:50

специальная военная операция на украине

виктор медведчук

владимир зеленский

россия

украина

донецкая народная республика

запорожская аэс

совет безопасности оон

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВКС России в четверг уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области.Кроме того, в четверг Москва и Киев обменялись военнопленными: в РФ были возвращены 56 человек, включая пятерых военных из ДНР и оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Украине были переданы 215 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ход операцииВ четверг воздушно-космические силы РФ уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников в районе Запорожья, сообщили в Минобороны РФ.Украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, ответным огнем российские военные подавили подразделения противника. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, уточнили в Минобороны.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников в районах ДНР, Херсонской и Николаевской областях, а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районе Чернобаевки.ВКС России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области. При попытке переправиться через реку Оскол там также уничтожено до 30 украинских военных.Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили взвод РСЗО HIMARS в Николаевской области, добавили в Минобороны РФ. Было уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения в Харьковской и Запорожской областях.Кроме того, была поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады украинских войск в районе населённого пункта Гусинка Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады у Белогорки Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 138 районах.Москва и Киев обменялись пленнымиВ четверг Россия и Украина обменялись военнопленными. В результате обмена из украинского плена были возвращены 55 военных РФ, ЛНР и ДНР, которым грозила смертельная опасность. В Минобороны РФ уточнили, что в настоящее время все военнослужащие самолётом военно-транспортной авиации доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях.Глава ДНР Денис Пушилин позже пояснил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.Украине при этом было передано 215 человек, часть из них - представители нацбатов.Лавров выступил в Совбезе ООНВ Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня прошло заседание Совбеза ООН по Украине, на нем в частности выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что из России пытаются сделать агрессора в ситуации с Украиной, игнорируя тот факт, что боевики 8 лет убивают людей на Донбассе, а референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области стали ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с Украины.Лавров также отметил, что Международный уголовный суд никак не отреагировал на тысячи жалоб жителей Донбасса, поэтому никакого доверия к этому органу у РФ не осталось - время ожидания закончилось. Глава МИД РФ призвал западные страны и генсека ООН опубликовать имена людей, чьи тела были показаны в Буче, попросил Антониу Гутерреша "употребить свой авторитет" для того, чтобы на призыв РФ по Буче поступил ответ.Лавров подчеркнул, что страны Запада, поддерживающие киевский режим и направляющие ему вооружения, становятся стороной конфликта на Украине, они заинтересованы в продолжении конфликта и в ослаблении России. Но все виновные в обстрелах мирного населения на Украине будут привлечены к ответственности вне зависимости от их гражданства, заявил глава МИД РФ.Он напомнил, что Москва не допустит, чтобы Украина использовалась западными странами как плацдарм для создания угроз безопасности РФ.Выступил в ООН и Владимир Зеленский, правда дистанционно: его видеообращение показали на экране в зале Генассамблеи, несмотря на то, что в этом году мероприятие предусматривает только очное участие. Свое выступление Зеленский начал с обвинений в адрес РФ. Он возложил вину за удары по Запорожской АЭС, как и за атаку на СИЗО в Еленовке, на российскую сторону. Доказательств этому он приводить не стал.После этого Зеленский попросил у Запада ударные системы дальнего действия, а также системы ПВО и финансовую поддержку.При этом Зеленский назвал пять "предусловий" Киева для установления мира. К ним он отнес "наказание" России, в том числе санкции, лишение российских делегаций прав, лишение России права вето в СБ ООН. "Наказать" он предложил и обычных россиян, прежде всего, отказом в выдаче виз. Вторым предусловием является предоставление Украине военной, финансовой поддержки, а также разведданных. В качестве третьего предусловия он назвал восстановление территориальной целостности Украины, четвертым - предоставление ей гарантий безопасности. Зеленский напомнил о проекте гарантий, который ранее предлагал Киев. Пятым элементом, по его словам, является "приверженность стран к оказанию помощи Украине".Подготовка к референдумамТем временем в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях началась подготовка к референдумам о присоединении к РФ. Референдумы начнутся 23 сентября и продлятся до 27 сентября.Избирательная комиссия Запорожской области ожидает на референдуме присутствия международных наблюдателей, заявила журналистам глава комиссии Галина Катющенко.Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил о полной готовности к проведению референдума о вступлении республики в состав Российской Федерации. Он отметил, что списки избирателей также заполнены и, по его данным, отпечатано более 1,5 миллиона бюллетеней.В Херсонской области ждут прибытия иностранных наблюдателей на референдум, в основном это будут депутаты парламентов европейских стран, а также граждане из азиатских и африканских стран, сообщила в четверг председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.Она также предупредила, что власти Херсонской области ожидают увеличения провокаций со стороны Украины во время проведения референдума по вхождению в состав России с целью срыва голосования, но все оперативные службы готовы к тому, чтобы минимизировать их последствия.Позже в Херсоне были задержаны четверо диверсантов, планировавших теракты на гражданских объектах для срыва референдума и запугивания жителей, еще один из диверсантов при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован, сообщило ГУМВД по области.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное.Он также заявил, что "отставным идиотам с генеральскими лампасами" не надо пугать Россию разговорами про удар НАТО по Крыму, потому что гиперзвук способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

виктор медведчук, владимир зеленский, россия, украина, донецкая народная республика, запорожская аэс, совет безопасности оон, войска воздушно-космической обороны