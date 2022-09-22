https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818807189.html
Спецоперация, 22 сентября: Россия и Украина обменялись военнопленными
Спецоперация, 22 сентября: Россия и Украина обменялись военнопленными - РИА Новости, 22.09.2022
Спецоперация, 22 сентября: Россия и Украина обменялись военнопленными
ВКС России в четверг уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T21:47
2022-09-22T21:47
2022-09-22T21:50
специальная военная операция на украине
виктор медведчук
владимир зеленский
россия
украина
донецкая народная республика
запорожская аэс
совет безопасности оон
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818659496_0:0:1813:1021_1920x0_80_0_0_d1809ba6a6bc2428efbeb4dfe1583bb6.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВКС России в четверг уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области.Кроме того, в четверг Москва и Киев обменялись военнопленными: в РФ были возвращены 56 человек, включая пятерых военных из ДНР и оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Украине были переданы 215 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Ход операцииВ четверг воздушно-космические силы РФ уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников в районе Запорожья, сообщили в Минобороны РФ.Украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, ответным огнем российские военные подавили подразделения противника. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, уточнили в Минобороны.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников в районах ДНР, Херсонской и Николаевской областях, а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районе Чернобаевки.ВКС России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области. При попытке переправиться через реку Оскол там также уничтожено до 30 украинских военных.Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили взвод РСЗО HIMARS в Николаевской области, добавили в Минобороны РФ. Было уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения в Харьковской и Запорожской областях.Кроме того, была поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады украинских войск в районе населённого пункта Гусинка Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады у Белогорки Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 138 районах.Москва и Киев обменялись пленнымиВ четверг Россия и Украина обменялись военнопленными. В результате обмена из украинского плена были возвращены 55 военных РФ, ЛНР и ДНР, которым грозила смертельная опасность. В Минобороны РФ уточнили, что в настоящее время все военнослужащие самолётом военно-транспортной авиации доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях.Глава ДНР Денис Пушилин позже пояснил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.Украине при этом было передано 215 человек, часть из них - представители нацбатов.Лавров выступил в Совбезе ООНВ Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня прошло заседание Совбеза ООН по Украине, на нем в частности выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что из России пытаются сделать агрессора в ситуации с Украиной, игнорируя тот факт, что боевики 8 лет убивают людей на Донбассе, а референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области стали ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с Украины.Лавров также отметил, что Международный уголовный суд никак не отреагировал на тысячи жалоб жителей Донбасса, поэтому никакого доверия к этому органу у РФ не осталось - время ожидания закончилось. Глава МИД РФ призвал западные страны и генсека ООН опубликовать имена людей, чьи тела были показаны в Буче, попросил Антониу Гутерреша "употребить свой авторитет" для того, чтобы на призыв РФ по Буче поступил ответ.Лавров подчеркнул, что страны Запада, поддерживающие киевский режим и направляющие ему вооружения, становятся стороной конфликта на Украине, они заинтересованы в продолжении конфликта и в ослаблении России. Но все виновные в обстрелах мирного населения на Украине будут привлечены к ответственности вне зависимости от их гражданства, заявил глава МИД РФ.Он напомнил, что Москва не допустит, чтобы Украина использовалась западными странами как плацдарм для создания угроз безопасности РФ.Выступил в ООН и Владимир Зеленский, правда дистанционно: его видеообращение показали на экране в зале Генассамблеи, несмотря на то, что в этом году мероприятие предусматривает только очное участие. Свое выступление Зеленский начал с обвинений в адрес РФ. Он возложил вину за удары по Запорожской АЭС, как и за атаку на СИЗО в Еленовке, на российскую сторону. Доказательств этому он приводить не стал.После этого Зеленский попросил у Запада ударные системы дальнего действия, а также системы ПВО и финансовую поддержку.При этом Зеленский назвал пять "предусловий" Киева для установления мира. К ним он отнес "наказание" России, в том числе санкции, лишение российских делегаций прав, лишение России права вето в СБ ООН. "Наказать" он предложил и обычных россиян, прежде всего, отказом в выдаче виз. Вторым предусловием является предоставление Украине военной, финансовой поддержки, а также разведданных. В качестве третьего предусловия он назвал восстановление территориальной целостности Украины, четвертым - предоставление ей гарантий безопасности. Зеленский напомнил о проекте гарантий, который ранее предлагал Киев. Пятым элементом, по его словам, является "приверженность стран к оказанию помощи Украине".Подготовка к референдумамТем временем в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях началась подготовка к референдумам о присоединении к РФ. Референдумы начнутся 23 сентября и продлятся до 27 сентября.Избирательная комиссия Запорожской области ожидает на референдуме присутствия международных наблюдателей, заявила журналистам глава комиссии Галина Катющенко.Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил о полной готовности к проведению референдума о вступлении республики в состав Российской Федерации. Он отметил, что списки избирателей также заполнены и, по его данным, отпечатано более 1,5 миллиона бюллетеней.В Херсонской области ждут прибытия иностранных наблюдателей на референдум, в основном это будут депутаты парламентов европейских стран, а также граждане из азиатских и африканских стран, сообщила в четверг председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.Она также предупредила, что власти Херсонской области ожидают увеличения провокаций со стороны Украины во время проведения референдума по вхождению в состав России с целью срыва голосования, но все оперативные службы готовы к тому, чтобы минимизировать их последствия.Позже в Херсоне были задержаны четверо диверсантов, планировавших теракты на гражданских объектах для срыва референдума и запугивания жителей, еще один из диверсантов при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован, сообщило ГУМВД по области.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное.Он также заявил, что "отставным идиотам с генеральскими лампасами" не надо пугать Россию разговорами про удар НАТО по Крыму, потому что гиперзвук способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры бронетехники, захваченной российскими десантниками
Кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе уничтожения подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
2022-09-22T21:47
true
PT1M03S
Кадры последствий ночных ударов украинских войск по Херсону
Кадры последствий ночных ударов украинских войск по Херсону
2022-09-22T21:47
true
PT0M20S
Возвращение российских военных из украинского плена
Минобороны публикует кадры возвращения 55 военных России, ЛНР и ДНР из украинского плена в результате обмена
2022-09-22T21:47
true
PT0M06S
Лавров: мы не допустим создания из Украины плацдарма для угроз российской безопасности
Москва не допустит использования Западом Украины как плацдарма для угроз безопасности РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2022-09-22T21:47
true
PT0M24S
"Он, конечно, сукин сын, но он наш сын" – Лавров о политике Запада в отношении Зеленского
Запад выстраивает свою политику в отношении Владимира Зеленского по принципу "он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2022-09-22T21:47
true
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Кадры бюллетеней к референдуму в Запорожской области
Так выглядят бюллетени на референдуме в Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
2022-09-22T21:47
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор медведчук, владимир зеленский, россия, украина, донецкая народная республика, запорожская аэс, совет безопасности оон, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Запорожская АЭС, Совет Безопасности ООН, Войска воздушно-космической обороны
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВКС России в четверг уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области.
Кроме того, в четверг Москва и Киев обменялись военнопленными: в РФ были возвращены 56 человек, включая пятерых военных из ДНР
и оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука
. Украине были переданы 215 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин
.
В четверг воздушно-космические силы РФ уничтожили высокоточным оружием до 150 украинских военных и наемников в районе Запорожья, сообщили в Минобороны РФ.
Украинская артиллерия за сутки 13 снарядами обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС
, ответным огнем российские военные подавили подразделения противника. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, уточнили в Минобороны.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 снарядов украинских реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также 17 беспилотников в районах ДНР, Херсонской и Николаевской областях, а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районе Чернобаевки.
ВКС России уничтожили до 100 боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе установку системы залпового огня HIMARS в Харьковской области. При попытке переправиться через реку Оскол там также уничтожено до 30 украинских военных.
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили взвод РСЗО HIMARS в Николаевской области, добавили в Минобороны РФ. Было уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения в Харьковской и Запорожской областях
.
Кроме того, была поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады украинских войск в районе населённого пункта Гусинка Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады у Белогорки Херсонской области
, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 138 районах.
Москва и Киев обменялись пленными
В четверг Россия и Украина обменялись военнопленными. В результате обмена из украинского плена были возвращены 55 военных РФ, ЛНР
и ДНР, которым грозила смертельная опасность. В Минобороны РФ уточнили, что в настоящее время все военнослужащие самолётом военно-транспортной авиации доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях.
Глава ДНР Денис Пушилин позже пояснил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса
, остальные - военнослужащие ВС РФ
. Он также отметил, что 56-й обмененный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Украине при этом было передано 215 человек, часть из них - представители нацбатов.
Лавров выступил в Совбезе ООН
В Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня прошло заседание Совбеза ООН по Украине, на нем в частности выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров
. Он заявил, что из России пытаются сделать агрессора в ситуации с Украиной, игнорируя тот факт, что боевики 8 лет убивают людей на Донбассе, а референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области стали ответом на призыв Владимира Зеленского
к русским уезжать с Украины.
Лавров также отметил, что Международный уголовный суд
никак не отреагировал на тысячи жалоб жителей Донбасса, поэтому никакого доверия к этому органу у РФ не осталось - время ожидания закончилось. Глава МИД РФ призвал западные страны и генсека ООН
опубликовать имена людей, чьи тела были показаны в Буче, попросил Антониу Гутерреша
"употребить свой авторитет" для того, чтобы на призыв РФ по Буче поступил ответ.
Лавров подчеркнул, что страны Запада, поддерживающие киевский режим и направляющие ему вооружения, становятся стороной конфликта на Украине, они заинтересованы в продолжении конфликта и в ослаблении России. Но все виновные в обстрелах мирного населения на Украине будут привлечены к ответственности вне зависимости от их гражданства, заявил глава МИД РФ.
Он напомнил, что Москва не допустит, чтобы Украина использовалась западными странами как плацдарм для создания угроз безопасности РФ.
Выступил в ООН и Владимир Зеленский, правда дистанционно: его видеообращение показали на экране в зале Генассамблеи
, несмотря на то, что в этом году мероприятие предусматривает только очное участие. Свое выступление Зеленский начал с обвинений в адрес РФ. Он возложил вину за удары по Запорожской АЭС, как и за атаку на СИЗО в Еленовке, на российскую сторону. Доказательств этому он приводить не стал.
После этого Зеленский попросил у Запада ударные системы дальнего действия, а также системы ПВО и финансовую поддержку.
При этом Зеленский назвал пять "предусловий" Киева для установления мира. К ним он отнес "наказание" России, в том числе санкции, лишение российских делегаций прав, лишение России права вето в СБ ООН. "Наказать" он предложил и обычных россиян, прежде всего, отказом в выдаче виз. Вторым предусловием является предоставление Украине военной, финансовой поддержки, а также разведданных. В качестве третьего предусловия он назвал восстановление территориальной целостности Украины, четвертым - предоставление ей гарантий безопасности. Зеленский напомнил о проекте гарантий, который ранее предлагал Киев. Пятым элементом, по его словам, является "приверженность стран к оказанию помощи Украине".
Подготовка к референдумам
Тем временем в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях началась подготовка к референдумам о присоединении к РФ. Референдумы начнутся 23 сентября и продлятся до 27 сентября.
Избирательная комиссия Запорожской области ожидает на референдуме присутствия международных наблюдателей, заявила журналистам глава комиссии Галина Катющенко.
Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил о полной готовности к проведению референдума о вступлении республики в состав Российской Федерации. Он отметил, что списки избирателей также заполнены и, по его данным, отпечатано более 1,5 миллиона бюллетеней.
В Херсонской области ждут прибытия иностранных наблюдателей на референдум, в основном это будут депутаты парламентов европейских стран, а также граждане из азиатских и африканских стран, сообщила в четверг председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
Она также предупредила, что власти Херсонской области ожидают увеличения провокаций со стороны Украины во время проведения референдума по вхождению в состав России с целью срыва голосования, но все оперативные службы готовы к тому, чтобы минимизировать их последствия.
Позже в Херсоне были задержаны четверо диверсантов, планировавших теракты на гражданских объектах для срыва референдума и запугивания жителей, еще один из диверсантов при задержании оказал сопротивление и был ликвидирован, сообщило ГУМВД по области.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
заявил, что Донбасс и другие территории после референдумов и присоединения к России будут существенно усилены Вооружёнными силами РФ, для их защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное.
Он также заявил, что "отставным идиотам с генеральскими лампасами" не надо пугать Россию разговорами про удар НАТО
по Крыму, потому что гиперзвук способен достигнуть целей в Европе и США
гораздо быстрее.