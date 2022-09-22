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Украинские войска потеряли за сутки более 20 человек, сообщили в ДНР
Украинские войска потеряли за сутки более 20 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 22.09.2022
Украинские войска потеряли за сутки более 20 человек, сообщили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за минувшие сутки более 20 человек, танк и два беспилотника. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:09
2022-09-22T11:09
2022-09-22T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-72 "урал"
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за минувшие сутки более 20 человек, танк и два беспилотника."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк Т-72, два БПЛА, три бронированные машины. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду народная милиция ДНР заявляла, что украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, две артиллерийские установки и танк.
https://ria.ru/20220922/pogibshiy-1818593537.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-72 "Урал"
Украинские войска потеряли за сутки более 20 человек, сообщили в ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ потеряли за сутки более 20 человек и танк