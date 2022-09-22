https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818617833.html

Украинские войска потеряли за сутки более 20 человек, сообщили в ДНР

Украинские войска потеряли за сутки более 20 человек, сообщили в ДНР - РИА Новости, 22.09.2022

Украинские войска потеряли за сутки более 20 человек, сообщили в ДНР

Народная милиция ДНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за минувшие сутки более 20 человек, танк и два беспилотника. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:09

2022-09-22T11:09

2022-09-22T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

т-72 "урал"

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в четверг, что украинские войска потеряли за минувшие сутки более 20 человек, танк и два беспилотника."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк Т-72, два БПЛА, три бронированные машины. Потери среди личного состава противника составили более 20 националистов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду народная милиция ДНР заявляла, что украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, две артиллерийские установки и танк.

https://ria.ru/20220922/pogibshiy-1818593537.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, т-72 "урал"