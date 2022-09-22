https://ria.ru/20220922/sotsgarantii-1818804907.html

Москалькова предложила повысить соцгарантии для участников спецоперации

Москалькова предложила повысить соцгарантии для участников спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022

Москалькова предложила повысить соцгарантии для участников спецоперации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разработать комплексный закон по повышению социальных гарантий военнослужащих,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T21:30

2022-09-22T21:30

2022-09-22T21:43

татьяна москалькова

общество

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разработать комплексный закон по повышению социальных гарантий военнослужащих, участвующих в спецоперации, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации.По ее словам, закон должен включать в себя нормы для решения вопросов по рабочим местам, кредитам, а также обеспечения жильём."В нем должны быть отражены нормы, регулирующие вопросы сохранения рабочих мест, возможности предоставления кредитных каникул на время исполнения воинского долга, гарантий продолжения учебы после выполнения мобилизационных задач", - подчеркнула омбудсмен.Кроме того, по ее словам, в числе возможных преференций "приоритетное обеспечение жильем, право на медицинскую реабилитацию, первоочередное предоставление детям мобилизованных мест в детских садах и льготного питания".Также омбудсмен предложила создать федеральный орган по вопросам защиты участников боевых действий."Целесообразно, на мой взгляд, рассмотреть вопрос о создании специального федерального органа по вопросам защиты участников боевых действий", - добавила уполномоченный.

https://ria.ru/20220922/sovfed-1818698661.html

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818769042.html

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татьяна москалькова, общество, россия, частичная мобилизация в россии