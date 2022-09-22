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Москалькова предложила повысить соцгарантии для участников спецоперации
Москалькова предложила повысить соцгарантии для участников спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022
Москалькова предложила повысить соцгарантии для участников спецоперации
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разработать комплексный закон по повышению социальных гарантий военнослужащих,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T21:30
2022-09-22T21:30
2022-09-22T21:43
татьяна москалькова
общество
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила разработать комплексный закон по повышению социальных гарантий военнослужащих, участвующих в спецоперации, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации.По ее словам, закон должен включать в себя нормы для решения вопросов по рабочим местам, кредитам, а также обеспечения жильём."В нем должны быть отражены нормы, регулирующие вопросы сохранения рабочих мест, возможности предоставления кредитных каникул на время исполнения воинского долга, гарантий продолжения учебы после выполнения мобилизационных задач", - подчеркнула омбудсмен.Кроме того, по ее словам, в числе возможных преференций "приоритетное обеспечение жильем, право на медицинскую реабилитацию, первоочередное предоставление детям мобилизованных мест в детских садах и льготного питания".Также омбудсмен предложила создать федеральный орган по вопросам защиты участников боевых действий."Целесообразно, на мой взгляд, рассмотреть вопрос о создании специального федерального органа по вопросам защиты участников боевых действий", - добавила уполномоченный.
https://ria.ru/20220922/sovfed-1818698661.html
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татьяна москалькова, общество, россия, частичная мобилизация в россии
Татьяна Москалькова, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России
21:30 22.09.2022 (обновлено: 21:43 22.09.2022)
Москалькова предложила повысить соцгарантии для участников спецоперации
Москалькова предложила разработать закон о повышении соцгарантий участников спецоперации
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила
разработать комплексный закон по повышению социальных гарантий военнослужащих, участвующих в спецоперации, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации.
"Поддерживаю усилия наших парламентариев по повышению гарантий военнослужащих, участвующих в СВО, в том числе призванных по мобилизации. Полагаю, что нужен комплексный закон для решения данных вопросов", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, закон должен включать в себя нормы для решения вопросов по рабочим местам, кредитам, а также обеспечения жильём.
"В нем должны быть отражены нормы, регулирующие вопросы сохранения рабочих мест, возможности предоставления кредитных каникул на время исполнения воинского долга, гарантий продолжения учебы после выполнения мобилизационных задач", - подчеркнула омбудсмен.
Кроме того, по ее словам, в числе возможных преференций "приоритетное обеспечение жильем, право на медицинскую реабилитацию, первоочередное предоставление детям мобилизованных мест в детских садах и льготного питания".
Также омбудсмен предложила создать федеральный орган по вопросам защиты участников боевых действий.
"Целесообразно, на мой взгляд, рассмотреть вопрос о создании специального федерального органа по вопросам защиты участников боевых действий", - добавила уполномоченный.