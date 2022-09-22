https://ria.ru/20220922/snaryad-1818643393.html
Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка
Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка - РИА Новости, 22.09.2022
Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что прилет выпущенных украинскими войсками снарядов был зафиксирован в районе городской администрации. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:30
2022-09-22T12:30
2022-09-22T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что прилет выпущенных украинскими войсками снарядов был зафиксирован в районе городской администрации."Зафиксирован прилет в районе городской администрации Донецка по улице Артема", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Кулемзин также заявил, что центр города подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка, прилеты в районе "Донецк сити".Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
12:30 22.09.2022 (обновлено: 12:33 22.09.2022)
Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: снаряд ВСУ упал в районе администрации города