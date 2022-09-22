https://ria.ru/20220922/snaryad-1818643393.html

Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка

Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка - РИА Новости, 22.09.2022

Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что прилет выпущенных украинскими войсками снарядов был зафиксирован в районе городской администрации. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:30

2022-09-22T12:30

2022-09-22T12:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что прилет выпущенных украинскими войсками снарядов был зафиксирован в районе городской администрации."Зафиксирован прилет в районе городской администрации Донецка по улице Артема", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Кулемзин также заявил, что центр города подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка, прилеты в районе "Донецк сити".Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика