Рейтинг@Mail.ru
Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/snaryad-1818643393.html
Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка
Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка - РИА Новости, 22.09.2022
Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что прилет выпущенных украинскими войсками снарядов был зафиксирован в районе городской администрации. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:30
2022-09-22T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:112:1035:694_1920x0_80_0_0_4740321a3f3a310c1352f90318186d7f.jpg
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что прилет выпущенных украинскими войсками снарядов был зафиксирован в районе городской администрации."Зафиксирован прилет в районе городской администрации Донецка по улице Артема", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Кулемзин также заявил, что центр города подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка, прилеты в районе "Донецк сити".Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800390936_0:0:1059:795_1920x0_80_0_0_5d0370d401a622bd8a3a4afbd0c7f8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
12:30 22.09.2022 (обновлено: 12:33 22.09.2022)
 
Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: снаряд ВСУ упал в районе администрации города

© Фото : СЦКК ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Фото : СЦКК ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что прилет выпущенных украинскими войсками снарядов был зафиксирован в районе городской администрации.
"Зафиксирован прилет в районе городской администрации Донецка по улице Артема", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Кулемзин также заявил, что центр города подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка, прилеты в районе "Донецк сити".
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала