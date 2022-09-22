Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Главы МИД России, Ирана и Турции акцентировали важность стабилизации ситуации в Сирии
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе трехсторонней министерской встречи в "астанинском формате" текущую ситуацию в Сирии с акцентом на необходимость установления прочной стабилизации "на земле", заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Встреча глав МИД России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Хоссейна Амира Абдоллахиана и Мевлюта Чавушоглу прошла на полях недели высокого уровня 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.
"Состоялся развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость установления прочной стабилизации "на земле", достижения мира и безопасности на основе восстановления суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР", - заявили в МИД.
"Отдельное внимание было уделено задачам комплексного международного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам без дискриминации и предварительных условий, в том числе в рамках выполнения резолюции 2642 СБ ООН, включающей, помимо трансграничного снабжения Идлиба, реализацию проектов по раннему восстановлению гражданской инфраструктуры и обеспечение устойчивого внутреннего доступа из Дамаска во все районы страны", - указали в министерстве.
По итогам трехсторонней встречи министры иностранных дел России, Ирана и Турции также провели консультации с участием спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
"Были подробно рассмотрены вопросы продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Важную роль в этом процессе призван сыграть конституционный комитет, являющийся незаменимой площадкой для прямого межсирийского диалога по ключевым вопросам будущего своей страны", - сообщили в МИД РФ.
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