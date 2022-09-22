https://ria.ru/20220922/siriya-1818571684.html

Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 22.09.2022

Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе трехсторонней министерской встречи в "астанинском формате" текущую ситуацию в Сирии с акцентом на необходимость... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T00:40

2022-09-22T00:40

2022-09-22T00:40

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе трехсторонней министерской встречи в "астанинском формате" текущую ситуацию в Сирии с акцентом на необходимость установления прочной стабилизации "на земле", заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.Встреча глав МИД России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Хоссейна Амира Абдоллахиана и Мевлюта Чавушоглу прошла на полях недели высокого уровня 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке."Отдельное внимание было уделено задачам комплексного международного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам без дискриминации и предварительных условий, в том числе в рамках выполнения резолюции 2642 СБ ООН, включающей, помимо трансграничного снабжения Идлиба, реализацию проектов по раннему восстановлению гражданской инфраструктуры и обеспечение устойчивого внутреннего доступа из Дамаска во все районы страны", - указали в министерстве.По итогам трехсторонней встречи министры иностранных дел России, Ирана и Турции также провели консультации с участием спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном."Были подробно рассмотрены вопросы продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Важную роль в этом процессе призван сыграть конституционный комитет, являющийся незаменимой площадкой для прямого межсирийского диалога по ключевым вопросам будущего своей страны", - сообщили в МИД РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/turtsiya-1817822476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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