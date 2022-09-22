https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818726374.html
Россия запретила въезд 87 гражданам Канады
Россия запретила въезд 87 гражданам Канады - РИА Новости, 22.09.2022
Россия запретила въезд 87 гражданам Канады
Москва в ответ на антироссийские санкции запретила въезд в РФ 87 гражданам Канады, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:21
2022-09-22T16:21
2022-09-22T16:38
россия
канада
москва
в мире
санкции в отношении россии
джастин трюдо
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Москва в ответ на антироссийские санкции запретила въезд в РФ 87 гражданам Канады, сообщает МИД РФ."В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Джастина Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, не устраивающих чем-либо официальную Оттаву, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан", - написано в сообщении МИД РФ.В их числе, отмечается в сообщении, главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, "поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур".
https://ria.ru/20220824/sanktsii-1811892088.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канада, москва, в мире, санкции в отношении россии, джастин трюдо
Россия, Канада, Москва, В мире, Санкции в отношении России, Джастин Трюдо
16:21 22.09.2022 (обновлено: 16:38 22.09.2022)
Россия запретила въезд 87 гражданам Канады
Россия в ответ на антироссийские санкции запретила въезд 87 гражданам Канады