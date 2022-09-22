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Россия запретила въезд 87 гражданам Канады - РИА Новости, 22.09.2022
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Россия запретила въезд 87 гражданам Канады
Россия запретила въезд 87 гражданам Канады - РИА Новости, 22.09.2022
Россия запретила въезд 87 гражданам Канады
Москва в ответ на антироссийские санкции запретила въезд в РФ 87 гражданам Канады, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:21
2022-09-22T16:38
россия
канада
москва
в мире
санкции в отношении россии
джастин трюдо
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Москва в ответ на антироссийские санкции запретила въезд в РФ 87 гражданам Канады, сообщает МИД РФ."В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Джастина Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, не устраивающих чем-либо официальную Оттаву, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан", - написано в сообщении МИД РФ.В их числе, отмечается в сообщении, главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, "поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур".
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россия, канада, москва, в мире, санкции в отношении россии, джастин трюдо
Россия, Канада, Москва, В мире, Санкции в отношении России, Джастин Трюдо
16:21 22.09.2022 (обновлено: 16:38 22.09.2022)
 
Россия запретила въезд 87 гражданам Канады

Россия в ответ на антироссийские санкции запретила въезд 87 гражданам Канады

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Москва в ответ на антироссийские санкции запретила въезд в РФ 87 гражданам Канады, сообщает МИД РФ.
"В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Джастина Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, не устраивающих чем-либо официальную Оттаву, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан", - написано в сообщении МИД РФ.
В их числе, отмечается в сообщении, главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, "поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур".
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РоссияКанадаМоскваВ миреСанкции в отношении РоссииДжастин Трюдо
 
 
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