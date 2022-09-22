https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818726374.html

Россия запретила въезд 87 гражданам Канады

Россия запретила въезд 87 гражданам Канады - РИА Новости, 22.09.2022

Россия запретила въезд 87 гражданам Канады

Москва в ответ на антироссийские санкции запретила въезд в РФ 87 гражданам Канады, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:21

2022-09-22T16:21

2022-09-22T16:38

россия

канада

москва

в мире

санкции в отношении россии

джастин трюдо

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Москва в ответ на антироссийские санкции запретила въезд в РФ 87 гражданам Канады, сообщает МИД РФ."В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Джастина Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, не устраивающих чем-либо официальную Оттаву, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан", - написано в сообщении МИД РФ.В их числе, отмечается в сообщении, главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, "поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур".

https://ria.ru/20220824/sanktsii-1811892088.html

россия

канада

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, канада, москва, в мире, санкции в отношении россии, джастин трюдо