https://ria.ru/20220922/samozanyatye-1818792890.html

Эксперты: самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению

Эксперты: самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению - РИА Новости, 22.09.2022

Эксперты: самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению

Самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению по сравнению с представителями традиционных форм занятости на российском рынке труда, говорится в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:18

2022-09-22T20:18

2022-09-22T20:18

экономика

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153338/13/1533381316_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_6480cc081251b502407252eecd0222c4.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению по сравнению с представителями традиционных форм занятости на российском рынке труда, говорится в исследовании консалтинговой компании "НЭО Центр".Представляя исследование "Люди новой экономики: адаптация к режиму санкционного давления" на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", генеральный директор "НЭО Центра" Павел Серёгин отметил, что важной задачей государства в условиях обострения обстановки является планирование адресных мер господдержки платформенной занятости и самозанятости.Партнер компании "НЭО Центр" Александр Ракша указал, что институт самозанятых (его численность уже превысила 5 миллионов человек), стал действенным инструментом повышения адаптивности рынка труда к внешним вызовам.По его словам, после введения санкций, резко упал спрос со стороны клиентов и заказчиков. "Очень штормило спрос и рынок сбыта товаров, работ и услуг, производимых самозанятыми. Но трудности в большей степени были у заказчиков и это опосредованно повлияло на самозанятых. У самих же самозанятых трудностей было меньше, и именно потому мы рассматриваем этот институт как достаточно адаптивный по сравнению с традиционными формами занятости", - отметил Ракша.Исследование показало, что практически все самозанятые предприняли разнообразные антикризисные меры по улучшению взаимодействия с клиентами: расширение ассортимента, клиентской базы, географии.В итоге, как показало исследование, мало кто из самозанятых отказался от своего предпринимательского статуса и начал искать работу в найме. Также совсем незначительное число опрошенных стали рассматривать возможность эмиграции.По данным исследования, ключевыми рисками в среднесрочной перспективе самозанятые считают возможные изменения в политике государства по регулированию рынка, отношению к самозанятым. Поэтому главный запрос – это последовательность государства по поддержке статуса самозанятых с точки зрения их взаимодействия с другими рыночными игроками, с клиентами и финансовыми институтами."Они не просят денег, они не просят льгот. Они говорят: дайте нам стабильность, дайте нам понятные механизмы работы, понятные правила игры, чтобы мы могли развиваться. Им просто нужно, чтобы государство их понимало", - заключил генеральный директор "НЭО Центра".

https://ria.ru/20220908/gosuslugi-1815497245.html

https://ria.ru/20220817/samozanyatye-1810320061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, общество