https://ria.ru/20220922/samozanyatye-1818792890.html
Эксперты: самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению
Эксперты: самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению - РИА Новости, 22.09.2022
Эксперты: самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению
Самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению по сравнению с представителями традиционных форм занятости на российском рынке труда, говорится в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:18
2022-09-22T20:18
2022-09-22T20:18
экономика
технологии
общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению по сравнению с представителями традиционных форм занятости на российском рынке труда, говорится в исследовании консалтинговой компании "НЭО Центр".Представляя исследование "Люди новой экономики: адаптация к режиму санкционного давления" на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", генеральный директор "НЭО Центра" Павел Серёгин отметил, что важной задачей государства в условиях обострения обстановки является планирование адресных мер господдержки платформенной занятости и самозанятости.Партнер компании "НЭО Центр" Александр Ракша указал, что институт самозанятых (его численность уже превысила 5 миллионов человек), стал действенным инструментом повышения адаптивности рынка труда к внешним вызовам.По его словам, после введения санкций, резко упал спрос со стороны клиентов и заказчиков. "Очень штормило спрос и рынок сбыта товаров, работ и услуг, производимых самозанятыми. Но трудности в большей степени были у заказчиков и это опосредованно повлияло на самозанятых. У самих же самозанятых трудностей было меньше, и именно потому мы рассматриваем этот институт как достаточно адаптивный по сравнению с традиционными формами занятости", - отметил Ракша.Исследование показало, что практически все самозанятые предприняли разнообразные антикризисные меры по улучшению взаимодействия с клиентами: расширение ассортимента, клиентской базы, географии.В итоге, как показало исследование, мало кто из самозанятых отказался от своего предпринимательского статуса и начал искать работу в найме. Также совсем незначительное число опрошенных стали рассматривать возможность эмиграции.По данным исследования, ключевыми рисками в среднесрочной перспективе самозанятые считают возможные изменения в политике государства по регулированию рынка, отношению к самозанятым. Поэтому главный запрос – это последовательность государства по поддержке статуса самозанятых с точки зрения их взаимодействия с другими рыночными игроками, с клиентами и финансовыми институтами."Они не просят денег, они не просят льгот. Они говорят: дайте нам стабильность, дайте нам понятные механизмы работы, понятные правила игры, чтобы мы могли развиваться. Им просто нужно, чтобы государство их понимало", - заключил генеральный директор "НЭО Центра".
https://ria.ru/20220908/gosuslugi-1815497245.html
https://ria.ru/20220817/samozanyatye-1810320061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, технологии, общество
Экономика, Технологии, Общество
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Самозанятые легче адаптируются к санкционному давлению по сравнению с представителями традиционных форм занятости на российском рынке труда, говорится в исследовании консалтинговой компании "НЭО Центр".
Представляя исследование "Люди новой экономики: адаптация к режиму санкционного давления" на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
, генеральный директор "НЭО Центра" Павел Серёгин отметил, что важной задачей государства в условиях обострения обстановки является планирование адресных мер господдержки платформенной занятости и самозанятости.
"Нужно, чтобы государство могло помочь самозанятым, и это позволит не только увеличить их численность, но и поможет им давать наибольший эффект для экономики", - сказал Серегин.
Партнер компании "НЭО Центр" Александр Ракша указал, что институт самозанятых (его численность уже превысила 5 миллионов человек), стал действенным инструментом повышения адаптивности рынка труда к внешним вызовам.
По его словам, после введения санкций, резко упал спрос со стороны клиентов и заказчиков. "Очень штормило спрос и рынок сбыта товаров, работ и услуг, производимых самозанятыми. Но трудности в большей степени были у заказчиков и это опосредованно повлияло на самозанятых. У самих же самозанятых трудностей было меньше, и именно потому мы рассматриваем этот институт как достаточно адаптивный по сравнению с традиционными формами занятости", - отметил Ракша.
Исследование показало, что практически все самозанятые предприняли разнообразные антикризисные меры по улучшению взаимодействия с клиентами: расширение ассортимента, клиентской базы, географии.
"Здесь государство пошло навстречу - многие самозанятые переключились с корпоративных и частных клиентов на рынок муниципального или государственного заказа. И меры по приравниванию самозанятых к субъектам малого и среднего бизнеса позволили им гораздо проще осуществлять взаимодействие с государственными заказчиками", - отметил Ракша, добавив, что появившиеся вовремя государственные и региональные программы помогли решить проблему нехватки оборотных средств.
В итоге, как показало исследование, мало кто из самозанятых отказался от своего предпринимательского статуса и начал искать работу в найме. Также совсем незначительное число опрошенных стали рассматривать возможность эмиграции.
По данным исследования, ключевыми рисками в среднесрочной перспективе самозанятые считают возможные изменения в политике государства по регулированию рынка, отношению к самозанятым. Поэтому главный запрос – это последовательность государства по поддержке статуса самозанятых с точки зрения их взаимодействия с другими рыночными игроками, с клиентами и финансовыми институтами.
"Они не просят денег, они не просят льгот. Они говорят: дайте нам стабильность, дайте нам понятные механизмы работы, понятные правила игры, чтобы мы могли развиваться. Им просто нужно, чтобы государство их понимало", - заключил генеральный директор "НЭО Центра".