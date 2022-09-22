https://ria.ru/20220922/rubl-1818574121.html
Эксперт рассказал, что будет с рублем до конца недели
Эксперт рассказал, что будет с рублем до конца недели - РИА Новости, 22.09.2022
Эксперт рассказал, что будет с рублем до конца недели
До конца этой недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в сформированных диапазонах, заявил агентству "Прайм" финансовый... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T02:17
2022-09-22T02:17
2022-09-22T02:17
экономика
владислав антонов (аналитик)
великобритания
московская биржа
bitriver
газпром
северный поток
рубль
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. До конца этой недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в сформированных диапазонах, заявил агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Эксперт напомнил, что в ходе торгов среды курсы доллара и евро вернулись к уровням закрытия вторника, при этом объем торгов в паре юань/рубль двукратно вырос с начала года. Кроме того, британский фунт снизился на новостях о приостановке Мосбиржей торгов этой валютой. По словам Антонова, такой шаг обусловлен потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в валюте Великобритании. Если "Газпром" не возобновит работу "Северного потока", Московская биржа также приостановит торги евро.Аналитик добавил, что негативное влияние на рубль окажет падение нефтяных котировок.Российская валюта по-прежнему сильна, и в среднесрочной перспективе имеет ярко выраженные тенденции к дальнейшему умеренному укреплению, заключил Антонов.
https://ria.ru/20220922/dollary-1818573185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владислав антонов (аналитик), великобритания, московская биржа, bitriver, газпром, северный поток, рубль
Экономика, Владислав Антонов (аналитик), Великобритания, Московская биржа, BitRiver, Газпром, Северный поток, Рубль
Эксперт рассказал, что будет с рублем до конца недели
Аналитик Антонов спрогнозировал боковое движение курса рубля на этой неделе