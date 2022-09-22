https://ria.ru/20220922/rubl-1818574121.html

Эксперт рассказал, что будет с рублем до конца недели

Эксперт рассказал, что будет с рублем до конца недели - РИА Новости, 22.09.2022

Эксперт рассказал, что будет с рублем до конца недели

До конца этой недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в сформированных диапазонах, заявил агентству "Прайм" финансовый... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T02:17

2022-09-22T02:17

2022-09-22T02:17

экономика

владислав антонов (аналитик)

великобритания

московская биржа

bitriver

газпром

северный поток

рубль

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. До конца этой недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в сформированных диапазонах, заявил агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Эксперт напомнил, что в ходе торгов среды курсы доллара и евро вернулись к уровням закрытия вторника, при этом объем торгов в паре юань/рубль двукратно вырос с начала года. Кроме того, британский фунт снизился на новостях о приостановке Мосбиржей торгов этой валютой. По словам Антонова, такой шаг обусловлен потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в валюте Великобритании. Если "Газпром" не возобновит работу "Северного потока", Московская биржа также приостановит торги евро.Аналитик добавил, что негативное влияние на рубль окажет падение нефтяных котировок.Российская валюта по-прежнему сильна, и в среднесрочной перспективе имеет ярко выраженные тенденции к дальнейшему умеренному укреплению, заключил Антонов.

https://ria.ru/20220922/dollary-1818573185.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, владислав антонов (аналитик), великобритания, московская биржа, bitriver, газпром, северный поток, рубль