https://ria.ru/20220922/rosgvardiya-1818780541.html

В Госдуме предложили разрешить экс-бойцам ОМОН и СОБР служить в Росгвардии

В Госдуме предложили разрешить экс-бойцам ОМОН и СОБР служить в Росгвардии - РИА Новости, 22.09.2022

В Госдуме предложили разрешить экс-бойцам ОМОН и СОБР служить в Росгвардии

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о разработке совместно с Росгвардией инициатив, позволяющих мобилизованным из запаса... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:15

2022-09-22T19:15

2022-09-22T19:15

безопасность

александр хинштейн

россия

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о разработке совместно с Росгвардией инициатив, позволяющих мобилизованным из запаса военнослужащим СОБР и ОМОН проходить дальнейшую службу в Росгвардии при их желании."Вместе с коллегами из Рогсвардии и других ведомств ещё ранее начали разработку инициатив, которые позволят направлять мобилизованных из запаса военнослужащих, имеющих опыт службы в милицейском или полицейском спецназе, а также во внутренних войсках — для прохождения дальнейшей службы в Росгвардию (при их желании); заключать краткосрочные контракты не только на военную, но и на правоохранительную службу в Росгвардии", - сообщил политик в своем Telegram-канале.По словам парламентария, в РФ сегодня "десятки тысяч ветеранов СОБР и ОМОН, находящихся в призывном возрасте" от 40 до 60 лет, большинство из которых имеют реальный боевой опыт. "Люди хотят быть максимально полезны Родине! И в этом стремлении их надо всемерно поддерживать!", - резюмировал он.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220921/operatsiya-1818436539.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, александр хинштейн, россия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, частичная мобилизация в россии