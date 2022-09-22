https://ria.ru/20220922/rosgvardiya-1818780541.html
В Госдуме предложили разрешить экс-бойцам ОМОН и СОБР служить в Росгвардии
В Госдуме предложили разрешить экс-бойцам ОМОН и СОБР служить в Росгвардии - РИА Новости, 22.09.2022
В Госдуме предложили разрешить экс-бойцам ОМОН и СОБР служить в Росгвардии
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о разработке совместно с Росгвардией инициатив, позволяющих мобилизованным из запаса... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:15
2022-09-22T19:15
2022-09-22T19:15
безопасность
александр хинштейн
россия
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о разработке совместно с Росгвардией инициатив, позволяющих мобилизованным из запаса военнослужащим СОБР и ОМОН проходить дальнейшую службу в Росгвардии при их желании."Вместе с коллегами из Рогсвардии и других ведомств ещё ранее начали разработку инициатив, которые позволят направлять мобилизованных из запаса военнослужащих, имеющих опыт службы в милицейском или полицейском спецназе, а также во внутренних войсках — для прохождения дальнейшей службы в Росгвардию (при их желании); заключать краткосрочные контракты не только на военную, но и на правоохранительную службу в Росгвардии", - сообщил политик в своем Telegram-канале.По словам парламентария, в РФ сегодня "десятки тысяч ветеранов СОБР и ОМОН, находящихся в призывном возрасте" от 40 до 60 лет, большинство из которых имеют реальный боевой опыт. "Люди хотят быть максимально полезны Родине! И в этом стремлении их надо всемерно поддерживать!", - резюмировал он.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220921/operatsiya-1818436539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, александр хинштейн, россия, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Частичная мобилизация в России
В Госдуме предложили разрешить экс-бойцам ОМОН и СОБР служить в Росгвардии
Хинштейн предложил разрешить мобилизуемым экс-бойцам ОМОН и СОБР служить в Росгвардии