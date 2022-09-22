https://ria.ru/20220922/referendum-1818712223.html
В Якутии организовали голосование на референдумах жителей Донбасса
В Якутии организовали голосование на референдумах жителей Донбасса - РИА Новости, 22.09.2022
В Якутии организовали голосование на референдумах жителей Донбасса
Участки для голосования на референдумах о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей образованы в РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:51
2022-09-22T15:51
2022-09-22T15:51
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ЯКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Участки для голосования на референдумах о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей образованы в городах Якутск, Нерюнгри и Мирный, сообщила центральная избирательная комиссия Якутии.Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября."Центризбирком Якутии в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России будет оказывать содействие в организации участков для голосования граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проживающих на территории республики. На территории Якутии комиссиями референдумов образованы 8 зарубежных участков референдума: в Якутске, Нерюнгри и Мирном", - рассказали в пресс-службе.По данным Госкомобеспечения республики, на территорию Якутии с начала спецоперации на Украине прибыли 657 человек, в том числе 235 детей. Многие прибывшие граждане трудоустроены, дети устроены в образовательные учреждения.
https://ria.ru/20220922/referendum-1818642353.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, цик рф, референдум в донбассе, якутск
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, ЦИК РФ, Референдум в Донбассе, Якутск
В Якутии организовали голосование на референдумах жителей Донбасса
Голосование на референдумах жителей Донбасса пройдет в трех городах Якутии