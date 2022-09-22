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В Якутии организовали голосование на референдумах жителей Донбасса - РИА Новости, 22.09.2022
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В Якутии организовали голосование на референдумах жителей Донбасса
В Якутии организовали голосование на референдумах жителей Донбасса - РИА Новости, 22.09.2022
В Якутии организовали голосование на референдумах жителей Донбасса
Участки для голосования на референдумах о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей образованы в РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:51
2022-09-22T15:51
в мире
россия
донецкая народная республика
цик рф
референдум в донбассе
якутск
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ЯКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Участки для голосования на референдумах о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей образованы в городах Якутск, Нерюнгри и Мирный, сообщила центральная избирательная комиссия Якутии.Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября."Центризбирком Якутии в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России будет оказывать содействие в организации участков для голосования граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проживающих на территории республики. На территории Якутии комиссиями референдумов образованы 8 зарубежных участков референдума: в Якутске, Нерюнгри и Мирном", - рассказали в пресс-службе.По данным Госкомобеспечения республики, на территорию Якутии с начала спецоперации на Украине прибыли 657 человек, в том числе 235 детей. Многие прибывшие граждане трудоустроены, дети устроены в образовательные учреждения.
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в мире, россия, донецкая народная республика, цик рф, референдум в донбассе, якутск
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, ЦИК РФ, Референдум в Донбассе, Якутск
15:51 22.09.2022
 
В Якутии организовали голосование на референдумах жителей Донбасса

Голосование на референдумах жителей Донбасса пройдет в трех городах Якутии

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкВид на Якутск сверху
Вид на Якутск сверху - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 22 сен – РИА Новости. Участки для голосования на референдумах о присоединении к России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей образованы в городах Якутск, Нерюнгри и Мирный, сообщила центральная избирательная комиссия Якутии.
Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября.
Беженцы из ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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В России организуют 201 участок для голосования жителей ЛНР
"Центризбирком Якутии в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России будет оказывать содействие в организации участков для голосования граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проживающих на территории республики. На территории Якутии комиссиями референдумов образованы 8 зарубежных участков референдума: в Якутске, Нерюнгри и Мирном", - рассказали в пресс-службе.
По данным Госкомобеспечения республики, на территорию Якутии с начала спецоперации на Украине прибыли 657 человек, в том числе 235 детей. Многие прибывшие граждане трудоустроены, дети устроены в образовательные учреждения.
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В Крыму откроют участки для голосования на референдумах ЛНР и ДНР
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЦИК РФРеферендум в ДонбассеЯкутск
 
 
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